Bienetre Editorial representará a República Dominicana en la Feria del Libro de Honduras 2026

Keila González Báez, CEO de Bienetre Editorial, estará en la Feria del Libro de Honduras. ( CEDIDA )

Bienetre Editorial representará el país en la Feria Internacional del Libro de Honduras 2026, donde asistirá su CEO Keila González Báez junto a las escritoras de la mismo editorial: Carmen Pimentel, Edna Pepén, Kenia Alvarez Tió y Rosa Sandoval, todas autoras de best Sellers de Amazon y egresadas del programa A90D.

González Báez, quien además es escritora y empresaria del sector editorial, llevará a la feria su exitoso libro "Money Machine: Una aventura creativa que pone dinero en tu bolsillo" e impartirá la conferencia con el tema: Economía Naranja: el nuevo superpoder de los escritores.

Bienetre lanzará en la feria el poemario en braille "Más allá de la visión II", escrito por estudiantes con discapacidad visual, de la escuela María Pilar Salinas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/edna-pepen2-b86a94d4.jpg La escritora Edna Pepén. (CEDIDA)

También ofrecerán el coloquio: "Las claves para escribir tu libro aunque no te consideres escritor" a cargo de las escritoras del editorial y moderada por Keila González.

La delegación dominicana será recibida en visita de cortesía, en la Embajada de República de Honduras por el excelentísimo embajador Luis García Mercado.

El programa A90D fue creado por González en el año 2017 con el objetivo de que las personas que tuvieran un mensaje, lo pudieran compartir en un libro.

Bienetre tiene presencia en una gran parte de las ferias del libro de diferentes países, donde realiza actividades culturales y lleva una nutrida representación de escritores dominicanos.