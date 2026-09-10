"Cicatrices": el nuevo álbum de Ronald Núñez que marca su evolución musical

Ronald Núñez lanza su álbum "Cicatrices" y reafirma la vigencia de la bachata. ( CEDIDA POR LA OFICINA DEL ARTISTA. )

El artista dominicano Ronald Núñez lanza oficialmente su esperado álbum Cicatrices, una producción que reúne diez temas cargados de pasión, desamor y vivencias personales.

Cicatrices es una producción intima compuesta por: La última vez, Quiero a la mala, Hagamos el amor borrachos, Sin ella, No puedo olvidarla, Lágrimas amargas, Mendigando amor, La ex, Limón con Sal y una nueva versión de su icónico éxito Es fácil pedir perdón. El álbum fue realizado de la mano de grandes productores nacionales de renombre, entre ellos Robinson Hernández, Mártires de León, Nelky Gómez y David Paredes.

La propuesta refleja la madurez artística de Ronald, quien apuesta por un sonido fresco y auténtico que conecta con las emociones más profundas del público. El álbum está disponible en YouTube, Spotify, Apple Music y todas las plataformas digitales.

"Cicatrices es una producción mucho más madura, tanto en lo musical como en lo personal. Mis trabajos anteriores forman parte de mi historia y me ayudaron a llegar hasta aquí. Pero este disco lo siento diferente porque estoy viviendo una etapa distinta de mi vida y también tengo una visión más clara de lo que quiero como artista", refirió el artista.

Lanzamiento del sencillo

El lanzamiento de Cicatrices llega acompañado de La última vez, sencillo promocional de esta nueva producción, con el que Ronald Núñez continúa mostrando la evolución de su propuesta musical.

El artista llega a este nuevo capítulo tras haber sido nominado a los Premios Soberano en la categoría Bachata del Año por Hagamos el Amor Borrachos, un reconocimiento que reafirma la conexión de su música con el público dominicano.

Proyección internacional

Con este lanzamiento, Ronald reafirma su lugar en la escena musical dominicana y proyecta su arte hacia nuevos mercados internacionales. Bajo la firma de Moondance Music Group, Cicatrices representa un nuevo rumbo en su carrera y una oportunidad para seguir llevando la bachata a nuevos públicos.

Discografía:

- De Corazón a Corazón (2002)

- Te Amo (2007)

- Es Fácil Pedir Perdón (2019)

- Cicatrices (2026)