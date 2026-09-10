"Experiencia Chula", el nuevo proyecto de Techy

Techy, a quien vemos en una imagen promocional enviada a Diario Libre por su equipo, presentará en octubre la residencia musical "Experiencia Chula" ( CEDIDA POR SU EQUIPO DE RELACIONES PÚBLICAS )

La cantante y compositora dominicana Techy presentará durante el mes de octubre la residencia musical "Experiencia Chula", una propuesta en la que interpretará por primera vez en vivo, junto a su banda completa, las canciones de su más reciente producción discográfica, "Chula".

Los conciertos se realizarán en Velvet, bajo un formato de aforo limitado, y combinarán la interpretación de canciones con relatos sobre el proceso de creación de la producción, dinámicas con el público y segmentos de comedia a cargo de la artista.

"Aquí no hay distancia entre el público y yo. 'Experiencia Chula' es eso: cercanía, historias, comedia y las canciones que ellos decidan escuchar", explicó Techy al referirse al concepto de la residencia.

La artista también adelantó que parte de la dinámica de los encuentros permitirá que los asistentes seleccionen algunas de las canciones que desean escuchar durante las presentaciones.

La iniciativa retoma una experiencia que Techy desarrolló hace ocho años en Studio Theatre, donde realizó su primera residencia. Según ha explicado, aquel formato le permitió establecer una interacción más directa con los asistentes, incorporar dinámicas y compartir historias relacionadas con sus canciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/el-principe-harry-y-meghan-duquesa-de-sussex-de-gran-bretana-en-la-larga-caminata-en-el-castillo-de-10-0dabd9b4.jpg Imágenes promocionales de la cantante Techy cedidas por su equipo de trabajo.

"Chula", su más reciente álbum, reúne 12 composiciones inéditas de la artista y recorre distintos géneros de la música dominicana y caribeña, entre ellos merengue, pambiche, típico, bachata, bolero, palo, balada, merenhouse y mambo.

Entre las canciones que forman parte del disco se encuentra "El Sabe", una colaboración con la cantante Fefita La Grande.

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El repertorio de Techy también incluye temas como "Nada", "Hombre malo", "Te voy a enamorar", "Cariñito" y "Peligroso", entre otras canciones de su trayectoria.

Las presentaciones de "Experiencia Chula" se realizarán durante octubre en Velvet. Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketmax.