YK It´s Junaa estrena el videoclip de "Wow", su éxito con más de 40 millones de streams

El artista urbano Yk It´s Junaa estrenó el videoclip oficial de su éxito "Wow", que actualmente acumula más de 40 millones de streams en las plataformas digitales.

Bajo la dirección de Rodrigo Films, el audiovisual filmado en República Dominicana presenta una propuesta cinematográfica en la que el cantante construye desde cero un vehículo inspirado en la Fórmula 1, apostando a un concepto internacional hecho en el país donde el séptimo arte y la música se unen y trabajan de la mano.

Para la construcción del automóvil, la producción consiguió piezas provenientes de Europa y Nueva York con el objetivo de crear una historia marcada por la velocidad, la determinación y el propósito de convertir una idea en realidad.

Luego de que el audio original superara los 40 millones de streams, Juna lanzó el video oficial de una de las canciones con mayor impacto de su carrera, cuya propuesta audiovisual la convierte en un proyecto ambicioso.

Con este audiovisual, Juna continúa fortaleciendo su trayectoria musical y consolidando su evolución como intérprete dentro de la escena artística sumando lanzamientos y colaboraciones mientras trabaja en sus próximos sencillos y próximas giras de conciertos.

El video de "Wow", dirigido por Rodrigo Films, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.