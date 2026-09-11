Arcángel revela a Rosalía que se enamoró de una fanática durante una gira

Arcángel contó en el "confesionario" del LUX Tour que mantuvo una relación de dos meses con una seguidora que conoció en Francia. ( EFE )

El artista urbano puertorriqueño Arcángel sorprendió a Rosalía con una confesión sobre su vida sentimental durante su participación en el "confesionario" del LUX Tour, que lleva a la artista por Latinoamérica luego del éxito en Europa.

En el espacio instalado sobre el escenario en Orlando, Florida que simula un confesionario de iglesia, el intérprete de "Me prefieres a mí" contó que llegó a enamorarse de una fanática a la que conoció en Francia.

Según relató el cantante, la mujer, identificada como Estela, era seguidora de su música y ambos terminaron involucrándose sentimentalmente. Arcángel incluso decidió llevársela con él durante parte de su gira.

El plan inicial era que permanecieran juntos durante una semana, pero la relación se extendió por unos dos meses, recoge el Nuevo Día.

La historia, sin embargo, llegó a su fin y el artista explicó con humor que uno de los motivos fue el elevado nivel de gastos de su pareja. Sin embargo, el artista no lo contó todo, pues no reveló detalles de cuándo ocurrió la relación.

"Era bien cara", comentó Arcángel, al explicar que Estela acostumbraba comprar carteras de marcas de lujo todos los días.

Al recordar el momento en que decidieron separarse, el artista señaló que le explicó que debía continuar trabajando y que esperaba volver a verla pronto. "Pues mira, yo lo que le dije es que tenía que seguir trabajando y que esperaba verla pronto", relató.

Entre risas, agregó que posteriormente la envió de regreso a Francia. "La mandé para Francia nuevamente... primera clase el boleto", bromeó ante la algarabía del público.

El confesionario de Rosalía

Durante su gira "LUX Tour", Rosalía ha convertido el particular confesionario en uno de los momentos más comentados de sus presentaciones, al recibir a reconocidos artistas y figuras del entretenimiento.

Por este espacio han pasado Aitana, Bad Gyal, Guitarricadelafuente, Karol G, Young Miko, Lali Espósito, Kenia Os, Mon Laferte, Wendy Guevara, Francisca Valenzuela, Pabllo Vittar, Tokischa y Yeri Mua, entre otros.

En cada encuentro, la cantante española propicia conversaciones distendidas en las que sus invitados comparten anécdotas y aspectos de su vida personal y profesional.

Esta dinámica forma parte de la canción "La Perla" de su nuevo disco, en la que la artista se refiere a una historia de desamor.

Los artistas no han dudado en contar que también han pasado por relaciones fallidas y decepciones, pero también hay momentos de humor y experiencias reflexivas, todo depende del ánimo mostrado por los invitados.