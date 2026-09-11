Ciudad de Ángeles prepara su reencuentro con el público dominicano

Gustavo, Rafael y Axel, vocalistas de Ciudad de Ángeles, regresan a Santo Domingo para presentar "Ciudad de Ángeles Contigo" el 27 de noviembre. ( CEDIDA POR LOS ARTISTAS )

La agrupación Ciudad de Ángeles, integrada por los vocalistas Axel, Gustavo y Rafael, regresa a escena para reencontrarse con el público dominicano durante el concierto "Ciudad de Ángeles Contigo", programado para el próximo 27 de noviembre en Hard Rock Cafe Santo Domingo, ubicado en Blue Mall.

El espectáculo propone una noche de música y nostalgia, con las canciones que han acompañado a distintas generaciones y que permanecen vinculadas a recuerdos personales de sus seguidores.

Una noche para reencontrarse con sus canciones

"Ciudad de Ángeles Contigo" plantea el regreso de la agrupación a un escenario dominicano para compartir con su público un repertorio que forma parte de su trayectoria musical.

La propuesta busca que los seguidores puedan volver a escuchar en vivo esas canciones que permanecen en la memoria y que, con el paso de los años, continúan conectando con quienes las hicieron parte de sus historias.

El encuentro pretende combinar la interpretación musical con una experiencia cercana entre los artistas y el público, teniendo como eje las canciones que han marcado distintas etapas.

Axel, Gustavo y Rafael al frente

Los tres vocalistas estarán al frente de la presentación y serán las voces encargadas de interpretar el repertorio de Ciudad de Ángeles.

Su participación permitirá a los seguidores reencontrarse con la agrupación y disfrutar nuevamente de sus canciones en un escenario de Santo Domingo.

La presentación está dirigida especialmente a quienes mantienen un vínculo con la música de Ciudad de Ángeles y desean compartir una noche de recuerdos junto a sus intérpretes.

La producción del concierto está a cargo de Big Star, que prepara una experiencia enfocada en la música y en la conexión de la agrupación con sus seguidores. El espectáculo tendrá como escenario Hard Rock Cafe Santo Domingo, en Blue Mall, donde se desarrollará el encuentro del 27 de noviembre.

La presentación forma parte de la agenda de entretenimiento prevista para esa fecha en Santo Domingo y busca reunir a los seguidores de la agrupación alrededor de sus canciones.

Boletas disponibles

Las boletas para "Ciudad de Ángeles Contigo" ya están disponibles para quienes deseen asistir al concierto.

Las entradas pueden adquirirse en línea a través de SmartTicket.com.do y de manera física mediante el Club de Lectores del Listín Diario.

También están disponibles en los puntos de venta de Smart Ticket ubicados en establecimientos de Baskin Robbins a nivel nacional.

El público podrá seleccionar entre las diferentes localidades habilitadas para el concierto, según la disponibilidad al momento de realizar la compra.

Una cita con la nostalgia musical

El regreso de Ciudad de Ángeles representa una oportunidad para que sus seguidores vuelvan a encontrarse con canciones asociadas a diferentes momentos de sus vidas.

Axel, Gustavo y Rafael llevarán nuevamente ese repertorio al escenario dominicano, en una presentación que apuesta por la cercanía con el público y por el valor emocional de sus canciones.