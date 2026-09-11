Nace el primer hijo de Lady Gaga junto a Michael Polansky

La artista Lady Gaga, de 40 años, había expresado en varias ocasiones su deseo de convertirse en madre. ( EFE )

La superestrella del pop Lady Gaga tuvo a su primer hijo con su pareja Michael Polansky, reportó este viernes la prensa estadounidense.

La cantante de 40 años, conocida por su éxito "Bad Romance" y cuyo nombre verdadero es Stefani Germanotta, comenzó su relación con Polansky en 2020, y en 2024 se comprometió con él.

Los medios Page Six y People dieron la noticia del bebé, pero sin ofrecer detalles como su nombre, sexo o fecha de nacimiento.

La artista, a la que sus fans llaman cariñosamente "Madre Monstruo", había hablado en los últimos años de su deseo de tener un hijo.

En abril cerró su más reciente gira mundial, el Mayhem Ball con 86 conciertos alrededor del mundo, y su más reciente disco "Mayhem" ganó a principios de año el premio Grammy a mejor álbum pop vocal.

Un deseo que la artista hizo público

El nacimiento llega después de varios meses en los que Gaga redujo considerablemente sus apariciones públicas. De hecho, no se han difundido públicamente imágenes de la artista durante el embarazo, por lo que la noticia de su maternidad tomó por sorpresa a sus seguidores.

Gaga fue vista públicamente por última vez en agosto, cuando se detuvo para tomarse una fotografía con un fanático en el norte de California. Antes de esa aparición, había sido vista en mayo en The Grove, en Los Ángeles, durante un evento.

La llegada de su primer hijo cumple uno de los deseos que la actriz de "Nace una estrella" había expresado en los últimos años.

En marzo de 2025, durante una entrevista con The New York Times, Gaga habló sobre su deseo de convertirse en madre y reconoció que anteriormente había sentido temor ante la idea.

"Lo que realmente quiero es ser mamá. Ese es mi próximo papel protagónico, espero", expresó.

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