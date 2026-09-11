Sergio Vargas revive sus grandes éxitos ante un público que cantó cada canción

La Filarmónica de Villa Altagracia acompañó a Sergio Vargas en un repertorio que incluyó "La quiero a morir", "Dile" y "Ni tú ni yo", entre otros éxitos. ( CEDIDA POR PEDRO J. BONILLA )

Sergio Vargas desató furor entre el público este jueves en el estreno de "Los Jueves del Cangrejo", la nueva propuesta musical de Lungomare Bar del Malecón, donde colgó el cartel de lleno total junto a su Filarmónica de Villa Altagracia.

El intérprete conocido como El Negrito de Villa salió al escenario ante una pista repleta que respondió de inmediato a cada tema, en una actuación que confirmó el arraigo de un repertorio construido a lo largo de una trayectoria que ha marcado varias generaciones del gusto musical dominicano.

Desde su salida, Vargas recibió una respuesta constante de los asistentes, que cantaron y bailaron durante toda la presentación, en una velada montada alrededor del formato de música en vivo que Lungomare Bar busca consolidar con esta nueva iniciativa semanal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/sergio-vargas-en-escena-41ba4665.jpeg Sergio Vargas encabezó el estreno de Los Jueves del Cangrejo junto a su Filarmónica de Villa Altagracia, en Lungomare Bar del Malecón. (CEDIDA POR PEDRO J. BONILLA)

Un repertorio que atraviesa generaciones

El set de Sergio Vargas recorrió los temas que han definido su carrera: "La Quiero a Morir", "La Ventanita", "Vete y dile", "Si algún día la ves", "Dile" y "Ni tú ni yo", canciones que consolidaron su presencia en el mercado del merengue romántico y que continúan funcionando como el eje de sus presentaciones en vivo.

Junto a la Filarmónica de Villa Altagracia, el artista dio forma a un show pensado para el reencuentro con un público que ha seguido de cerca cada etapa de su carrera, y que en esta ocasión encontró en el formato íntimo de un escenario cercano para acompañar los temas de siempre.

La fiesta concluyó pasada la una de la madrugada de este viernes, dejando satisfecho al público.

La Cangrejo Band abrió la velada

Antes de la salida de Sergio Vargas, la noche arrancó con la presentación de la Cangrejo Band, orquesta integrada por músicos de trayectoria dentro del circuito local, que tuvo a su cargo la apertura musical del estreno.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/la-cangrejo-band-d4dc6b62.jpeg La Cangrejo Band, integrada por músicos de trayectoria en el circuito local, abrió la velada y conectó de inmediato con los asistentes. (CEDIDA POR PEDRO J. BONILLA)

La agrupación logró una conexión inmediata con los presentes y fue la encargada de preparar el ambiente antes de la salida del artista principal, marcando el tono de lo que será, según la propuesta del establecimiento, una cita semanal fija dentro de la programación de música en vivo del Malecón.

Una cita que busca quedarse en el calendario del Malecón

Con la respuesta obtenida en su primera edición, "Los Jueves del Cangrejo" se suma a la oferta de conciertos en vivo que distintos espacios de la capital han impulsado en los últimos meses como parte de una programación semanal dirigida al público que sigue de cerca a las figuras de la música popular dominicana.