Ramón Orlando: "Este concierto no es mío, es del pueblo"

El maestro Ramón Orlando se alista para su concierto en el estadio Olímpico Félix Sánchez. ( CEDIDA POR EL ARTISTA )

Ramón Orlando habla de su próximo concierto con la emoción de quien no quiere dejar pasar el momento. No lo presenta únicamente como una celebración por sus cinco décadas en la música, sino como una oportunidad para reunir a artistas de distintas generaciones y reconocer, mientras están vivos, a quienes han contribuido a construir la historia de la música dominicana.

El espectáculo será el próximo 23 de septiembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez y llevará por nombre "50 años Ramón Orlando y sus amigos". La reciente confirmación de Juan Luis Guerra terminó de darle una dimensión especial a una cartelera que supera los 70 invitados.

"Yo he dicho que este concierto no es solo para la ocasión de mis 50 años en la música, sino de todos nuestros compañeros artistas que han cargado con nuestro merengue y para nuestro pueblo", afirma Ramón Orlando.

Protagonistas

En la lista aparecen nombres esenciales del merengue como Sergio Vargas, Pochy Familia, Kinito Méndez, Conjunto Quisqueya, Cuco Valoy (su padre), Bonny Cepeda, El Prodigio, Eddy Herrera, Fernando Villalona, Jandy Ventura, Miriam Cruz, Milly Quezada, José Peña Suazo y Los Hermanos Rosario.

La presencia de Juan Luis Guerra ocupa un lugar particular en el relato de Ramón Orlando. Para él, no se trata simplemente de sumar otro nombre importante al cartel, sino de lo que representa ver reunidos a músicos que, desde distintas vertientes, han contribuido a proyectar la música dominicana.

"Cuando el pueblo vea ahí a nuestro Juan Luis Guerra, creo que eso va a ser más grande que lo que pueda darse", sostiene.

Agradecido

"Yo me siento muy afortunado porque el pueblo ha respondido de una manera muy dramática, en el sentido de que todo el mundo va para allá. La boletería se disparó, de manera que fácilmente ya las boletas que son de más importancia casi se están agotando". Confirmó que los ensayos marchan a buen ritmo.

"Gracias al Señor, estamos ya a unos poquitos días. Los ensayos se han realizado casi todos. Hemos tenido que ser muy inteligentes para dar participación a todos, porque hay 70 artistas", explica.

Del montaje

Destacó que las puertas del Estadio Olímpico Félix Sánchez abrirán a las cuatro de la tarde, para estar listos para comenzar minutos después de las 7:30 de la noche.

"Yo estaré en la tarima a las ocho en punto, porque tenemos que cerrarlo a partir de ahí en siete horas. Había ciertas cosas técnicas, a nivel del estadio, que gracias a Dios se han ido resolviendo".

Al referirse a lo que ha representado su viaje en la música durante 50 años, afirmó que en la vida hay que actuar bien.

"Realmente hay que sembrar los corazones, hay que andar correctamente, pensar en los demás y regar, porque la Biblia dice que lo que tú siembras, tú lo recoges. ¿Sabes qué? Le doy gracias al Señor porque tantas personas que no tenían ni la obligación, que no tenían el porqué, me han dado sus medios. He visto el amor de todos mis hermanos decir: ´Maestro, estamos con usted, vamos para allá´".

Y agrega: "Yo creo que esa es la recompensa más grande que yo he recibido en mi vida. Ya yo celebré los 50 años. No he dado una sola nota y ya lo celebré, con el amor que me han demostrado tantas personas que yo jamás me imaginé".

Homenajes

Hay una idea que Ramón Orlando repite durante la conversación: la necesidad de que el público reconozca a sus artistas mientras puede hacerlo.

En su reflexión aparecen los nombres de colegas fallecidos como Diómedes, Rubby Pérez y Alex Bueno, entre otros. "Haremos un merecido homenaje a los hermanos fallecidos y celebraremos a los que están", expresa.

Colores musicales

La amplitud del cartel permite que el espectáculo se mueva por diferentes géneros. Frank Reyes estará en el segmento de bachata, mientras José Alberto El Canario, Michel el Buenón y Sexappeal representarán la salsa.

El cartel de invitados incluye además a Aramis Camilo, Carlos Alfredo Fatule, Carlos David, El Blachy, El Jeffrey, Elvis Crespo, Estefany Constanza, Fénix Ortiz, Henry García, Joseph Fonseca, Josie Esteban, Maridalia Hernández, Martha Heredia, Melina León y Monchy Capricho, entre otros.

También hay una extensa lista de intérpretes urbanos.

"El concierto no es mío"

Ramón Orlando insiste en que el espectáculo debe ser entendido como una celebración colectiva.

"Krisspy me dijo: ´Maestro, ¿por qué usted no me ha llamado?´. Respondí: ´Krisspy, ya estoy con usted´. Y contestó: ´Maestro, ese concierto no es suyo. Ese concierto es de nosotros, el pueblo´. Y, ciertamente, ese concierto no es mío, es del pueblo".

Cuco Valoy, su padre y mentor

Ramón Orlando se formó musicalmente en La Tribu, la agrupación que fundó su padre, el legendario artista Cuco Valoy, quien estará en el concierto y al que le agradece que lo acompañe. "Estoy contento de que Dios me permita que, en ese momento, cuando él salga, esté todo el pueblo ahí y él pueda ver su sueño. Él vio el talento en un muchachito que tenía en su casa y ahora, entonces, estaremos celebrando por causa de ese muchachito todo esto juntos. Creo que va a ser uno de los regalos más grandes que él va a recibir en vida", dijo.