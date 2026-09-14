La banda británica Oasis anuncia una nueva gira mundial para 2027

La banda británica Oasis anunció este lunes una nueva gira mundial para 2027. ( AFP/HENRY NICHOLLS )

La banda británica Oasis anunció este lunes una nueva gira mundial para 2027, con conciertos previstos en Reino Unido, Europa y Estados Unidos.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher, cuya relación estuvo marcada durante años por enfrentamientos públicos, ofrecerán 38 conciertos, incluidos 11 en su ciudad natal de Manchester, además de actuaciones en Glasgow, Múnich, París, Ámsterdam y Boston, entre otras ciudades.

La gira comenzará en Glasgow en mayo de 2027 y concluirá con cuatro conciertos en septiembre en Knebworth, tres décadas después de las históricas presentaciones del dúo en ese recinto situado al norte de Londres.

La banda, responsable de éxitos del britpop como Wonderwall, Don't Look Back in Anger y Supersonic, llevaba semanas insinuando una segunda etapa de su gira de regreso.

Este lunes confirmó la noticia en redes sociales con el mensaje: "¡Que comiencen las celebraciones!"

"Tras un período de reflexión, 'la fuerza cultural pop más dañina de la historia reciente del Reino Unido' ha decidido que está lista para volver a la acción y una vez más regresará para levantar el ánimo de la gente", escribió el grupo.

Los admiradores deberán registrarse para tener la posibilidad de comprar entradas cuando salgan a la venta entre el 25 y el 27 de septiembre.

Los hermanos Gallagher anunciaron en agosto de 2024 el fin de su célebre enemistad de 15 años y su reunión para una gira mundial, lo que desencadenó una auténtica carrera por conseguir entradas.

Conciertos

Más de dos millones de personas asistieron a los 41 conciertos celebrados en Europa, Asia, Australia y Sudamérica, generando ingresos de alrededor de 300 millones de libras esterlinas (unos 400 millones de dólares).

Sin embargo, algunos seguidores criticaron las repentinas subidas de precios y los elevados costos de reventa, lo que llevó a la autoridad británica de competencia a abrir una investigación.

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