Kapo llega a Santo Domingo para un concierto inolvidable con "Afro Rosa"

Kapo se presentará el 14 de noviembre en el Óvalo de la Feria Ganadera de Santo Domingo con su gira "Afro Rosa". ( CEDIDA POR EL ARTISTA )

El cantante colombiano Kapo se presentará el próximo 14 de noviembre en el Óvalo de la Feria Ganadera, en República Dominicana, con su gira "Afro Rosa", bajo la producción de Pav Events y EP, luego del éxito alcanzado por el artista en distintos escenarios internacionales.

La presentación permitirá al público dominicano disfrutar de un recorrido por los principales éxitos que han convertido a Kapo en una de las figuras de mayor proyección de la música urbana latina.

Juan David Loaiza Sepúlveda, conocido mundialmente como Kapo, ha redefinido el alcance de la música urbana a sus 28 años. Bajo el sello de La Industria Inc., pasó de ser una revelación a consolidarse como un fenómeno internacional gracias a una propuesta que mezcla sonidos urbanos, afrobeat y letras propias.

Con "Afro Rosa", Kapo ha demostrado que su propuesta va mucho más allá de un fenómeno del momento, consolidándose como cantautor y conectando con millones de seguidores a través de composiciones que han alcanzado los principales rankings musicales.

Gracias a su álbum "Por Si Alguien Nos Escucha", logró posicionarse en el Top 10 Global de Álbumes de Spotify. De este proyecto se desprenden canciones como "OHNANA" y "Uwaie", además de éxitos virales como "No Cry" y "Dónde".

Su versatilidad también le ha permitido colaborar con reconocidas figuras de la música latina, entre ellas Feid, Maluma, Ryan Castro, Manuel Turizo, Yandel, Myke Towers y Rels B. Entre sus colaboraciones recientes destacan "Flaka" y "La Vila", junto a Ryan Castro, temas que han logrado posicionarse en importantes rankings de más de 18 países.

Con un estilo distintivo y una propuesta artística en constante evolución, Kapo ha llevado su música a diversas ciudades del mundo y ahora se prepara para presentar su espectáculo ante el público dominicano.

Pav Events, empresa responsable de la producción del concierto en República Dominicana, apuesta con esta presentación a ofrecer una experiencia musical de alto nivel para los seguidores del artista y los amantes de la música urbana.

Las boletas para "Afro Rosa" están disponibles a través de Uepa Tickets.

De sus inicios a los grandes escenarios

Kapo marcó un importante hito en su carrera al lograr dos funciones sold out en solitario en el Movistar Arena de Bogotá , reuniendo a más de 14,000 personas en su debut en el emblemático recinto, además de completar una exitosa gira por varias ciudades de Colombia.

marcó un importante hito en su carrera al dos funciones en solitario en el de , reuniendo a más de 14,000 personas en su debut en el emblemático recinto, además de completar una exitosa gira por varias ciudades de Colombia. Este logro se suma a otros momentos destacados de su trayectoria, como su aparición en la portada de Rolling Stone en Español , dentro de la edición Musicians on Musicians 2025 , así como su participación en los Premios Billboard de la Música Latina 2025 .

a otros momentos destacados de su trayectoria, como su aparición en la portada de , dentro de la edición Musicians on Musicians , así como su participación en los de la Música Latina . El artista también ha sido reconocido como Compositor del Año en los SESAC Latina Music Awards y como Artista Latino Revelación en los American Music Awards, distinciones que reafirmaron su creciente impacto dentro de la industria musical internacional.