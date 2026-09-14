Lomiiel acompaña a El Lápiz en la celebración de sus 20 años de trayectoria en Nueva York

Lomiiel también interpretó "Hay Lupita" en el concierto de celebración de Lápiz Conciente. ( CEDIDA POR EL EQUIPO DEL ARTISTA )

El exponente urbano dominicano Lomiiel se presentó la noche del sábado junto a Lápiz Conciente durante la celebración de sus 20 años de trayectoria artística, en un esperado concierto realizado en el United Palace.

La participación de Lomiiel aportó energía y entusiasmo a una noche cargada de música urbana dominicana, en la que el público celebró junto a Lápiz Conciente, en la colaboración del tema "Modo R".

Este encuentro también sirvió como escenario para destacar el talento de la nueva generación de artistas urbanos dominicanos, consolidando a Lomiiel como una de las figuras jóvenes que continúa ganando espacio dentro del género.

Además, El Lápiz le pidió que interpretará una canción más, lo que marcó el momento para que Lomiiel interpretara uno de sus grandes éxitos, "Hay Lupita", logrando nuevamente conectar con el público.

Esta participación también marca el inicio de su esperada gira "Abejita Tour" por todos los Estados Unidos, un recorrido que la llevará por más de 27 ciudades, consolidando así su presencia y cercanía con sus seguidores en territorio estadounidense.