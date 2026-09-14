×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El Lápiz
El Lápiz

Lomiiel acompaña a El Lápiz en la celebración de sus 20 años de trayectoria en Nueva York

El público celebró con el rapero dominicano interpretando la colaboración del tema "Modo R"

    Expandir imagen
    Lomiiel acompaña a El Lápiz en la celebración de sus 20 años de trayectoria en Nueva York
    Lomiiel también interpretó "Hay Lupita" en el concierto de celebración de Lápiz Conciente. (CEDIDA POR EL EQUIPO DEL ARTISTA)

    El exponente urbano dominicano Lomiiel se presentó la noche del sábado junto a Lápiz Conciente durante la celebración de sus 20 años de trayectoria artística, en un esperado concierto realizado en el United Palace.

    La participación de Lomiiel aportó energía y entusiasmo a una noche cargada de música urbana dominicana, en la que el público celebró junto a Lápiz Conciente, en la colaboración del tema "Modo R".

    Este encuentro también sirvió como escenario para destacar el talento de la nueva generación de artistas urbanos dominicanos, consolidando a Lomiiel como una de las figuras jóvenes que continúa ganando espacio dentro del género.

    RELACIONADAS

    Además, El Lápiz le pidió que interpretará una canción más, lo que marcó el momento para que Lomiiel interpretara uno de sus grandes éxitos, "Hay Lupita", logrando nuevamente conectar con el público.

    Esta participación también marca el inicio de su esperada gira "Abejita Tour" por todos los Estados Unidos, un recorrido que la llevará por más de 27 ciudades, consolidando así su presencia y cercanía con sus seguidores en territorio estadounidense.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.