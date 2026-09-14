Shakira revela su plan más grande en Madrid: residencia, carnaval y una ciudad llamada Macondo

Shakira se presentará en el recinto Iberdrola Music de Madrid a partir del 18 de septiembre, durante cuatro fines de semana consecutivos. ( IMAGEN CEDIDA POR LA OFICINA DE PRENSA DE SHAKIRA )

A partir del próximo 18 de este mes, y durante cuatro fines de semana consecutivos, Madrid acogerá en el recinto Iberdrola Music la residencia europea de Las mujeres ya no Lloran, la gira más exitosa de la historia protagonizada por una artista latina.

Pero lo que Shakira desveló este lunes demuestra que la residencia es solo el corazón de algo mucho más grande: Es Latina, una celebración de la cultura latina contemporánea comisariada por la propia artista, que transformará la ciudad durante un mes entero.

El anuncio no es un cartel musical: es una plataforma cultural. Y su primera lectura deja un dato elocuente: la música ocupa el centro, y lo hace mirando al futuro. Shakira convocó al semillero de la escena que viene, los talentos jóvenes que están construyendo, desde España y desde América Latina, la música de la próxima década.

Amaia, Aria Vega, Gale, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Louta, Maro, Nathy Peluso, Santos Bravos y Yerai Cortés compartirán espacio con proyectos emergentes como Izatkm, Ángeles Toledano, J Noa, Nico y Yapi, en un reparto distribuido casi a partes iguales entre artistas españoles y latinoamericanos, y con las mujeres como protagonistas de un cartel que hace honor al nombre de la gira.

También participarán diferentes artistas del Benidorm Fest de la mano de RTVE.

Ese equilibrio no es casual: es la tesis del proyecto hecha programación. Para Shakira, los españoles son latinos y los americanos son latinos, dos orillas de una misma cultura. En sus propias palabras: "Compartimos lengua, memoria, gestos, sobremesas. El Atlántico, entre nosotros, dejó de ser un océano hace mucho tiempo. Es un lazo".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/shakiraaerial-2images-by-big-099fe778.jpg (IMAGEN CEDIDA POR LA OFICINA DE PRENSA DE SHAKIRA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/shakiramaconditoimages-by-big-c7e00b4e.jpg Macondito, el espacio pensado para las familias y los más pequeños dentro de Macondo Park. (IMAGEN CEDIDA POR LA OFICINA DE PRENSA DE SHAKIRA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/shakirafan-zone-01images-by-big-3842cc17.jpg Recreación de La Biblioteca, el espacio dedicado a la literatura iberoamericana dentro de Macondo Park, de la mano de Penguin Random House Grupo Editorial. (IMAGEN CEDIDA POR LA OFICINA DE PRENSA DE SHAKIRA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/shakiramain-entrance-01images-by-big-acda1cb1.jpg Recreación de la entrada principal de Macondo Park, diseñada por el estudio de arquitectura BIG. (IMAGEN CEDIDA POR LA OFICINA DE PRENSA DE SHAKIRA) ‹ >

Macondo Park, epicentro de la celebración

La celebración tendrá como epicentro Macondo Park, una ciudad efímera inspirada en el realismo mágico que reunirá música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza en un mismo universo, a través de ocho pabellones temáticos.

En La Biblioteca, de la mano de Penguin Random House Grupo Editorial, la literatura iberoamericana cobrará vida en torno a la obra de Gabriel García Márquez y a los libros que han inspirado a Shakira, con conversaciones diarias con autoras y un club de lectura impulsado por la propia artista.

El Taller reunirá al talento emergente de la moda española con firmas de alta costura del país, a través de exhibiciones y pasarelas, además de contar con Ísima, uno de los proyectos empresariales más ambiciosos de Shakira, su marca de belleza capilar, que se presentará por primera vez en España.

laboratorio farmacéutico Cantabria Labs estará presente con Heliocare, sobre la importancia de la protección solar diaria para cuidar la piel y prevenir la aparición de manchas.

El Mercado llevará la gastronomía latinoamericana al centro de la experiencia, con una curaduría del chef Rafa Zafra que integra a cocineros de prestigio internacional. Además, se podrán degustar arepas y tequeños de P.A.N., junto con una propuesta sin gluten disponible en sus foodtrucks.

El Museo de Shakira será un espacio en el que los asistentes podrán recorrer la trayectoria de la artista con materiales inéditos, curados y seleccionados por ella misma, a través de tres etapas: El Icono Cultural, El Impacto Social y La Celebración Latina. La experiencia inmersiva fue creada por Jaume de la Iguana. La Sala, a cargo de Occident, sumará dos escenarios donde actuarán, cada jornada, artistas de primer nivel curados por la colombiana.

Club Loba será el punto de encuentro de su comunidad global, donde además Geely, coche oficial de la residencia, prepara una activación interactiva en la que los fans podrán cantar las canciones de la artista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/shakiraplaza-macondo-01images-by-big-02e8f96a.jpg Recreación de Macondo Plaza, el corazón de la ciudad efímera que rinde homenaje a Gabriel García Márquez. (IMAGEN CEDIDA POR LA OFICINA DE PRENSA DE SHAKIRA.)

Artistas y programación

Macondito ampliará el universo para las familias y los más pequeños, y Macondo Plaza , el corazón de la ciudad efímera, será el escenario de uno de los anuncios más sugerentes de la jornada: cada noche, tras el concierto, la celebración continuará con un carnaval , una promesa cuyo alcance está aún por descubrirse y que apunta directo a las raíces de Barranquilla.

ampliará el universo para las familias y los más pequeños, y , el corazón de la ciudad efímera, será el escenario de uno de los anuncios más sugerentes de la jornada: cada noche, tras el concierto, la celebración continuará con un , una promesa cuyo alcance está aún por descubrirse y que apunta directo a las raíces de Y aún queda lo más esperado: los nombres que cada noche subirán al escenario junto a Shakira . La organización habla de artistas de primer nivel y de sorpresas que se irán desvelando en los próximos días.

. La organización habla de de primer nivel y de que se irán desvelando en los días. Lo anunciado revela la profundidad de un trabajo de investigación y producción de largo aliento. Por la escala de la infraestructura, por el tamaño de la inversión y por la cantidad y calidad del talento convocado , no existe precedente de algo así en el país. Shakira había dicho que iba a tirar la casa por la ventana, y este lunes volvió a poner en valor su palabra.

y de largo aliento. Por la escala de la infraestructura, por el tamaño de la y por la cantidad y calidad del talento , no existe precedente de algo así en el país. había dicho que iba a tirar la casa por la ventana, y este lunes volvió a poner en valor su palabra. Todos los artistas anunciados actuarán alrededor de la residencia en Macondo.