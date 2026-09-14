¿Quién era Diddy Glow, el urbano que murió en una balacera pese a no ser el objetivo del ataque?

Foto de archivo de Diddy Glow, tenía 31 años y había convertido el freestyle en el punto de partida de una carrera artística. ( CAPTURA YOUTUBE )

Jesús Alexis Delgado Ortiz, conocido en la escena urbana como Diddy Glow, tenía 31 años y había convertido el freestyle en el punto de partida de una carrera artística que buscaba ampliar hacia el dembow, el rap y el trap.

Su trayectoria comenzó marcada por la timidez. En una entrevista con 829 Music Mundial contó que inicialmente improvisaba en su casa, hasta que, aproximadamente un año después, comenzó a participar en batallas en los alrededores de su comunidad.

Con el tiempo adoptó el sobrenombre de "La Bestia", una identidad que llevó a sus enfrentamientos de freestyle y que resumía la actitud con la que asumía cada batalla. Su inspiración era Pablo Piddy y llegó a enfrentarse con reconocidos exponentes, entre ellos Mozart La Para.

En 2018 fue reconocido como "Freestalero del Año" en los Premios V&P, mientras continuaba desarrollando su propuesta artística dentro y fuera del país. Su recorrido lo llevó a ciudades de Estados Unidos como Miami y Nueva York, además de Cuba, donde grabó el tema "Diddy contra el mundo".

Pero su historia quedó truncada la noche en que fue alcanzado por disparos durante una balacera en Boca Chica, en la que también murió Jonathan Villanueva, alias Cotuí, de 26 años. Otras cinco personas resultaron heridas.

Una investigación en curso

La Policía Nacional informó de manera preliminar que Diddy Glow no era el objetivo del ataque. Según explicó el vocero del cuerpo policial, Diego Pesqueira, los disparos estaban dirigidos contra otra de las personas que se encontraban en el lugar.

Cerca de diez personas han sido entrevistadas como parte de las pesquisas, mientras los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad de establecimientos de la zona y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

Las autoridades manejan de manera preliminar la hipótesis de viejas rencillas y aseguran que avanzan en la identificación de los posibles responsables.

y aseguran que avanzan en la identificación de los posibles responsables. Durante el funeral, Mozart La Para también habló del hijo de Diddy Glow, de tres años, y aseguró que permanecerá pendiente de él y de su familia.

"Desde ahora hasta los 18, ese es hijo mío", expresó el artista, al referirse al compromiso que asumió con el menor tras la muerte de su padre.

El freestyler dominicano Éxodo Lirical también reaccionó con profundo pesar al fallecimiento de Diddy Glow, a quien definió como una de las figuras más importantes del freestyle callejero dominicano de la última década.

"Con lágrimas en los ojos he de confirmar esta noticia que nos está impactando a todos", manifestó el freestyler, antes de destacar la trayectoria y el legado de Diddy Glow dentro de la cultura del freestyle en República Dominicana.

Lirical describió a Diddy Glow como "el freestyler nacional más grande de nuestra década" y resaltó su condición de "leyenda callejera", además de recordar la influencia que tuvo sobre quienes lo siguieron desde niños, adolescentes y adultos.

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"El mejor improvisador dominicano de las calles de la última década, mi compañero, amigo y caballero que siempre tuvo mi respeto, que siempre quiso representarnos en aguas extranjeras y cumplir su sueño de hacernos sentir más orgullosos del freestyle", expresó Lirical.

Diddy Glow tenía todavía proyectos por cumplir. Entre ellos estaba el deseo de grabar junto al Lápiz Conciente, uno de los artistas que admiraba, y continuar desarrollando una carrera que había comenzado en las calles, entre rimas e improvisaciones.

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