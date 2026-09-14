Santiago Cruz lanza su álbum "Fragmentos" y comienza el tour "Sigo en pie"

Santiago Cruz presentará en Bogotá su nuevo álbum "Fragmentos" durante el inicio de su gira "Tour sigo en pie". ( CEDIDA POR ANDRÉS AVARADO )

El cantante, compositor y escritor colombiano Santiago Cruz iniciará el próximo 16 de septiembre en Bogotá el "Tour sigo en pie", una gira que recorrerá Colombia, Estados Unidos, Europa y México.

Durante una semana, el artista ofrecerá cuatro conciertos en tres escenarios de la capital colombiana, con propuestas diseñadas para mostrar diferentes facetas de su repertorio y de su nueva etapa artística.

El recorrido comenzará el 16 de septiembre en el Teatro Panorama con "Fragmentos en Concierto", presentación que coincidirá con el lanzamiento de "Fragmentos", el undécimo álbum de estudio de Santiago Cruz.

En esta primera fecha, Cruz interpretará por primera vez en vivo las 11 canciones que componen el disco completo. La presentación tendrá además una conversación entre el artista y su amigo, el actor Juan Pablo Raba, sobre las historias, emociones y experiencias que dieron origen a la producción.

Será la primera oportunidad para que el público escuche "Fragmentos" de principio a fin en un escenario, en una presentación que marcará el inicio de una nueva etapa en la carrera del cantautor.

El 17 de septiembre, la segunda estación será el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, donde Cruz presentará "Fragmentos Olvidados | Lados B – Elige el Setlist".

El espectáculo estará dedicado a canciones que forman parte de la trayectoria musical del artista, pero que habitualmente no ocupan un lugar central en sus conciertos. En esta ocasión, el público podrá escoger las diez canciones que conformarán el repertorio.

La propuesta busca ofrecer una experiencia participativa e impredecible, especialmente para los seguidores que conocen en profundidad la discografía de Santiago Cruz.

Al día siguiente, el 18 de septiembre, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán acogerá la presentación oficial del "Tour sigo en pie", concierto que ya agotó sus entradas y que posteriormente llegará a distintas ciudades de Colombia y otros países.

En esta presentación, el artista combinará sus principales éxitos con canciones de "Fragmentos", en una puesta en escena que busca celebrar una trayectoria de más de dos décadas y presentar al público la nueva etapa de su carrera.

Final del recorrido

El recorrido por Bogotá concluirá el 22 de septiembre en el Teatro Colón con "Fragmentos Íntimos – Piano y Voz", espectáculo que también se encuentra agotado.

En este formato, Santiago Cruz estará acompañado únicamente por el piano, con una propuesta más cercana en la que sus letras y su voz ocuparán el centro de la experiencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/3-santiago-cruz-credito-andres-alvarado-1e27f449.jpg Santiago Cruz iniciará el 16 de septiembre en Bogotá el "Tour Sigo En Pie", que recorrerá Colombia, Estados Unidos, Europa y México. (CEDIDA POR ANDRÉS ALVARADO)

Detalles del álbum

El concierto permitirá además al artista encontrarse con el público en uno de los escenarios patrimoniales más importantes de la capital colombiana.

"Fragmentos", eje de esta serie de presentaciones, reúne 11 canciones, diez inéditas y un cover. El álbum aborda temas como la ausencia, la fragilidad y el paso del tiempo, elementos que forman parte del nuevo universo creativo de Cruz.

Trayectoria y reconocimientos

Antes de la publicación del disco, el artista presentó tres canciones que anticiparon esta nueva etapa: "Donde Quiera Que Estés", composición dedicada a la memoria de su padre; "4 Vasos y 1 Florero", colaboración con el músico uruguayo Cardellino, y "Sigo en pie", tema que da nombre a la gira.

Santiago Cruz cuenta con más de 20 años de carrera y se ha consolidado como una de las voces representativas del pop colombiano y de la música en español. El cantautor tolimense suma 10 álbumes de estudio y seis nominaciones al Latin GRAMMY®, entre ellas en las categorías Mejor Álbum Cantautor, Grabación del Año y Mejor Canción Cantautor.

En 2021 publicó su primer libro, "Diciembre, otra vez", en el que recorrió distintos episodios de su vida personal y artística y reflexionó sobre la música, la industria y su proceso de transformación.

En los últimos años, Cruz ha ampliado su presencia internacional con producciones como "Nueve" y "Quince de Caminos", además de realizar giras por Colombia, México, Estados Unidos, Europa y otros países de Latinoamérica.

También ha ofrecido conciertos con entradas agotadas en escenarios como el Movistar Arena de Bogotá.

Con "Fragmentos" y el "Tour sigo en pie", Santiago Cruz inicia en 2026 un nuevo capítulo de su carrera, con una gira que busca fortalecer su vínculo con el público y llevar su música a nuevos escenarios dentro y fuera de Colombia.