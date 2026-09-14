Checho Rosario, hijo de Toño Rosario, destaca con su nueva canción "Tramposa"

Con "Tramposa", Checho busca, además, dar un paso firme en la construcción de una identidad artística propia. ( CEDIDA POR EL ARTISTA )

El joven merenguero Checho Rosario, hijo del popular merenguero Toño Rosario y uno de los herederos de la denominada Dinastía Rosario, disfruta hoy de una gran pegada de su canción Tramposa, una interpretación que conecta con el público gracias a su contenido emocional y al sello característico del artista.

Tramposa, canción original del reconocido intérprete argentino Leo Mattioli, con arreglos de José Guerrero Soto, adquiere una nueva dimensión en la voz de Checho Rosario, quien asume el reto de imprimirle su propia personalidad y estilo.

El artista, que durante un año fue corista de la orquesta de su padre, Toño Rosario, adquirió allí una gran experiencia que hoy pone en práctica con su propia agrupación, en la que exhibe una propuesta de canciones de corte romántico que encuentran eco en las experiencias cotidianas.

La canción ha logrado un gran impacto entre los seguidores de Checho y en los espacios donde se consume música tropical, fortaleciendo una etapa en la que el artista apuesta por mantener una comunicación directa con su público.

Te puede interesar Toño Rosario subirá en solitario al escenario del Soberano 2026

Identidad artística

Con Tramposa, Checho busca, además, dar un paso firme en la construcción de una identidad artística propia, más allá del apellido que representa una de las familias de mayor tradición dentro del merengue dominicano.

El artista apuesta a crecer de manera sostenida, con un repertorio que combine romanticismo, energía y actualidad, mientras fortalece el vínculo con el público y desarrolla una presencia cada vez más activa en los escenarios y plataformas digitales.

Checho Rosario cuenta con el manejo de Alberto Cruz Management, equipo responsable de acompañar la estrategia y proyección de este nuevo proyecto merenguero, con el que el artista reafirma su intención de continuar construyendo una carrera basada en canciones que conecten con las emociones del público, mientras Tramposa se abre paso como su apuesta musical del momento.