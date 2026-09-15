Después de más de tres décadas en la música, Henry Santos ha llegado a una conclusión que parece sencilla, pero que solo adquiere profundidad después de haber vivido el vértigo de la fama: el éxito no consiste en permanecer siempre bajo los reflectores, sino en saber quién eres cuando estos se apagan.

Esa certeza atraviesa After The Noise, un proyecto que el artista define como una terapia personal.

Tras la gira de 2024 con Aventura, comenzó a observar su propia historia a partir de documentales sobre artistas y atletas que, después de abandonar la primera línea de la fama, se encontraron sin rumbo, sin saber qué hacer con sus vidas.

Aquellas historias le devolvieron una imagen conocida.

Entre 2008 y 2011, cuando Aventura atravesaba uno de sus momentos de mayor esplendor, Santos tenía reconocimiento, recursos y estaba permanentemente rodeado de personas. Sin embargo, por dentro experimentaba una profunda sensación de soledad y vacío.

“Me refugiaba en el alcohol, en la vida de rockstar, en los after parties. No tenía rumbo; estaba completamente desubicado”, recuerda.

En aquella búsqueda, comprendió que estaba intentando encontrar respuestas en el mismo lugar que alimentaba sus preguntas.

“Es como si fueras a un lugar que no tiene la solución que estás buscando y te mantuvieras chapoteando en el mismo charquito. Te quedas ahí buscando, cuando la solución realmente no está ahí”.

El problema, comprendió, no estaba necesariamente en las circunstancias, sino en su manera de enfrentarlas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/atn-2jpg-581a7b93.jpeg Henry Santos en una imagen promocional. (SUMINISTRADA POR SU EQUIPO DE TRABAJO)

“Yo no podía salir de esa situación y mirarla desde afuera para entender qué estaba pasando. No comprendía ese vacío. No entendía qué me faltaba si, aparentemente, lo tenía todo”.

Para Santos, aquella experiencia desmontó una de las ideas más extendidas alrededor del éxito: la asociación entre bienestar y abundancia material.

“Hay muchas personas que adjudican el éxito y el bienestar a tener dinero, y eso es muy equivocado”.

Lo explica con una imagen cotidiana: podía tener una considerable suma de dinero en el banco y, sin embargo, llegar a las cuatro de la mañana a un hotel con hambre y no tener qué comer.

“No importaba cuánto dinero tuviera en el banco. Si yo no sabía cocinar, iba a pasar hambre”.

La solución, entonces, no estaba en el dinero, sino en aprender a resolver aquello que realmente necesitaba.

La transformación comenzó cuando decidió mudarse a Miami y tomar distancia de aquel entorno. Desde allí pudo observar su vida con mayor perspectiva y asumir una responsabilidad que marcaría el comienzo de una nueva etapa.

“Tuve que salir de la situación y mirarla desde afuera. Entonces entendí que el cambio lo tenía que hacer yo”.

A partir de ese momento inició un proceso de reconstrucción personal en el que la paz, la estabilidad, la familia, la salud y su relación con Dios comenzaron a ocupar un lugar mucho más importante que cualquier conquista material.

La música como espejo

En ese proceso, la música volvió a funcionar como un espacio de confesión y entendimiento. After The Noise nace de recuerdos, experiencias y emociones acumuladas durante años, pero también de una vida que Santos siente hoy más asentada.

Una parte importante del álbum está atravesada por su historia de amor. El primer “like” de su esposa, aquella primera cita, las pequeñas anécdotas de la convivencia y los códigos que han construido juntos durante más de una década se transforman en canciones.

“Dios tiene una manera tan misteriosa de trabajar. Las canciones más felices me salían cuando estaba más triste, y las más tristes cuando estaba bien”.

Entre esas composiciones, Cicatrices ocupa un lugar particular. Fue una de las piezas que más le costó escribir porque no pretendía limitarse a narrar una historia: quería provocar una mirada hacia el interior de quienes escucharan.

Su manera de componer suele tener esa vocación reflexiva. Algunas canciones funcionan como consejos, aunque Santos reconoce que no todo el mundo está dispuesto a recibirlos.

La música, en su caso, no solo cuenta historias: también invita a confrontarlas.

Entre el béisbol, la enseñanza y la música

La música terminó siendo su destino, pero no fue la única posibilidad que imaginó durante su juventud.

Comenzó a involucrarse en ella desde muy temprano y, junto a Lenny Santos, compartió otra pasión: el béisbol. Ambos jugaron juntos y llegaron a Clase A.

"Yo quería ser pelotero" Henry Santos Cantante “

También contempló convertirse en maestro, una inclinación que atribuye en parte a la influencia de su madre y que, de alguna manera, terminó filtrándose en su manera de escribir.

“Creo que esa es una de las razones por las que algunas de mis composiciones siempre tienen ese elemento de dar consejos”.

Al final, la vida lo llevó por otro camino.

“Podía haber sido una de esas dos cosas: maestro o pelotero. Aparte de eso, no tenía otro plan”.

Dos culturas, una identidad

La historia de Henry Santos también está construida sobre el encuentro de dos culturas.

Nacido en Moca y trasladado al Bronx a los 13 años, conserva una memoria profundamente dominicana de su infancia: los ríos, los conucos, las jaibas, los mangos y aquellas experiencias que permanecen como una raíz emocional.

Aunque creció en Estados Unidos y aprendió a desenvolverse plenamente en otra cultura, nunca dejó atrás aquella identidad.

“Yo soy dominicano. Crecí como dominicano. Hoy mezclar esas dos culturas, la americana y la dominicana, es parte de quien soy”.

Para él, esa dualidad no constituye una estrategia artística. Es, sencillamente, la consecuencia natural de su historia.

Por eso hay algo que no está dispuesto a negociar: la autenticidad.

“No puedo vender otra cosa que no sea lo que nace dentro de mi alma”.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/atn-6jpg-dc4f1b97.jpeg Henry SAntos en una imagen suministrada a Diario Libre por su equipo de trabajo.

Lo que queda cuando se apaga el ruido

Quizá ahí reside el verdadero significado de After The Noise. No en la ausencia de fama, sino en aquello que permanece cuando la fama deja de ocuparlo todo.

Hoy Santos habla menos de aplausos y más de familia; menos de exposición y más de estabilidad; menos de reconocimiento y más de paz.

Después de haber vivido el vértigo de la popularidad, parece haber encontrado otra manera de medir el éxito: en la posibilidad de regresar a casa, sentirse acompañado, conservar la salud, mantener su conexión con Dios y tener la libertad de mostrarse tal como es.

Cuando piensa en el legado que quisiera dejar, tampoco habla de discos ni de escenarios.

"Quiero ser recordado como una persona plena, feliz y libre" Henry Santos Cantante “

Y amplía esa idea con una convicción que resume buena parte de su transformación: “Todo ser humano anda buscando libertad: de expresión, de ser quien auténticamente es y ser aceptado así por ser como eres”.

Después de treinta años de ruido, Henry Santos parece haber encontrado una respuesta que antes buscaba en todas partes: el éxito no está necesariamente en permanecer bajo las luces, sino en tener una vida a la que valga la pena regresar cuando estas se apagan.