¿Jesse & Joy se separan? Uno de los hermanos toma una drástica decisión

Fotografía de Jesse Huerta (i) y Joy Huerta (d) hablando durante su entrevista con EFE, en Ciudad de México (México). ( EFE/ MARIO GUZMÁN )

Una decisión personal de Jesse Huerta para bajar el ritmo y concentrarse en aspectos de su vida que, según sus propias palabras, hoy requieren de su atención es la razón que dio el integrante del dueto mexicano Jesse & Joy para anunciar una pausa en su actividad musical junto a su hermana.

A través de sus redes sociales, el músico comunicó que decidió tomarse "un tiempo" para estar con su familia, "cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito". Sus palabras rápidamente podrían alimentar especulaciones, pero el mensaje deja claro que, por ahora, necesita hacer una pausa.

Jesse explicó que "la música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán". También señaló que su decisión surge "de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional".

El mensaje no plantea el final del proyecto que comparte con su hermana Joy. Por el contrario, Jesse reconoce la importancia que Jesse & Joy tiene en su historia personal y profesional, así como en la vida de ambos.

El músico aseguró que, "fiel a mi compromiso, profesionalismo y ética de trabajo", cumplirá "con todas las fechas y compromisos anunciados de Jesse & Joy hasta el 17 de noviembre en Londres, Inglaterra".

De esta manera, la pausa anunciada no significa que Jesse abandone de inmediato los escenarios ni que haya confirmado una ruptura artística con Joy. Por el momento, continuará cumpliendo con los compromisos previamente anunciados antes de tomarse el tiempo que considera necesario.

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Más de dos décadas de música

Jesse y Joy comenzaron a escribir y experimentar juntos con la música antes de consolidarse profesionalmente como Jesse & Joy. De acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México, la primera canción que surgió de aquellos trabajos fue "Llegaste tú", creada en 2001.

Cuatro años después, el 18 de abril de 2005, ambos firmaron como artistas exclusivos de Warner Music México, una fecha que marcó formalmente el inicio de su carrera profesional.

Desde entonces, han construido una trayectoria de más de dos décadas. Su debut discográfico llegó con Ésta es mi vida, mientras que "Espacio sideral" se convirtió en una de las canciones que impulsaron su llegada al público.

Posteriormente llegaron producciones como Electricidad y ¿Con quién se queda el perro?, álbum que se convirtió en uno de los trabajos más importantes de su carrera y consolidó a Jesse & Joy como uno de los dúos más reconocidos de la música pop mexicana.

Ahora, Jesse Huerta ha decidido hacer una pausa para enfocarse en su familia y en su bienestar personal, dejando abierta la continuidad de Jesse & Joy y sin anunciar, hasta el momento, el final de la agrupación.