12 conciertos y más de 600,000 espectadores: así será el regreso de Shakira a Madrid

Shakira luce un diseño vintage de John Galliano para Dior durante su regreso a Madrid. La artista colombiana protagonizará una residencia de 12 conciertos en la capital española. ( FOTO: CHRIS CORNEJO )

Shakira ya está en Madrid, donde ha desatado la euforia de sus seguidores a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, previo al inicio de una de las residencias más ambiciosas de su carrera.

La superestrella colombiana ofrecerá 12 conciertos durante tres semanas en el Macondo Park, en Villaverde, una experiencia que, además de la música, busca convertirse en un gran encuentro con la cultura latinoamericana.

El proyecto espera congregar a más de 600.000 espectadores y contará con una programación que combinará música, arte, cine y gastronomía, además del tradicional Carnaval de Barranquilla.

Shakira destacó la conexión cultural entre España y Latinoamérica y explicó que uno de sus principales deseos es crear un espacio donde ambas culturas puedan encontrarse y reconocerse.

"Fue mi deseo el armar todo un lugar en donde podamos reconocernos mutuamente, un lugar en el que se pueda recorrer nuestra cultura latina, rodeado de arte, de cine, de gastronomía en estas 30 hectáreas en donde van a suceder los 12 conciertos", expresó la artista.

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Con esta propuesta, Shakira no solo regresa a los escenarios madrileños, sino que apuesta por convertir su residencia en una celebración de la identidad y diversidad latinoamericana, con España como punto de encuentro.