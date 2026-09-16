Alejandro Fernández suspende una presentación en Culiacán tras emergencia médica

El cantante mexicano Alejandro Fernández en una imagen de archivo durante un concierto en Ciudad de México (México). ( EFE/ MARIO GUZMÁN )

La noche del martes 15 de septiembre, Alejandro Fernández tenía una cita con el público de Culiacán, Sinaloa, como parte de las celebraciones por el Grito de Independencia.

Sin embargo, pocas horas antes de subir al escenario, el cantante tuvo que cancelar su presentación debido a una emergencia médica.

Fernández había salido de Las Vegas, Nevada, en un vuelo privado con destino a Culiacán, donde estaba previsto que fuera uno de los artistas principales de las Fiestas Patrias.

Durante el trayecto, no obstante, la aeronave tuvo que cambiar de rumbo y desviarse hacia Guadalajara.

Una vez en tierra, el intérprete fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece ingresado bajo atención médica.

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La noticia fue confirmada mediante un comunicado difundido por el equipo de trabajo del cantante y por Cultura Sinaloa, generando preocupación entre sus seguidores, especialmente porque el documento señala que su estado de salud se mantiene bajo pronóstico reservado.

Una cancelación de último momento

"Tras salir en vuelo privado desde Las Vegas con destino a Culiacán, fue necesario desviar el vuelo a Guadalajara, donde Alex fue trasladado de urgencia a un hospital. Actualmente permanece ingresado, bajo atención médica y con pronóstico reservado", informó su equipo.

Por el momento, ni sus representantes ni el personal médico han ofrecido detalles sobre la emergencia que provocó el desvío del vuelo. La prioridad, según lo comunicado, es que el artista continúe recibiendo atención médica.

Mientras tanto, en Culiacán, parte del equipo que acompañaría al cantante ya se encontraba preparado para el espectáculo. Los músicos, el mariachi y el staff técnico habían llegado a la ciudad para participar en el montaje y la presentación prevista para esa noche.

La suspensión, por tanto, tomó por sorpresa tanto al público como a quienes trabajaban en la producción del concierto.

El equipo de management de Fernández señaló que buscará reprogramar la presentación en Culiacán una vez que las condiciones de salud del cantante lo permitan.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado si habrá cambios o sustituciones en el resto de la cartelera artística de las celebraciones.

Ahora queda esperar que este contratiempo no altere los planes del artista mexicano en República Dominicana, donde tiene previsto presentarse el sábado 26 de septiembre de 2026 en las instalaciones de Bahía Príncipe Hotels & Resorts, en Punta Cana, bajo la producción de ABR Productions.