Dominicanos destacan entre los nominados a los Latin Grammy 2026

El cantautor Manerra debuta en los Latin Grammy con dos nominaciones. ( CEDIDA POR MANERRA )

La música dominicana vuelve a ocupar un lugar destacado en la escena internacional con la presencia de varios artistas y compositores criollos entre los nominados a los 27.ª Latin Grammy, reconocimiento que celebra la excelencia de la música latina y que es otorgado por profesionales de la industria musical.

En esta edición, la representación dominicana sobresale especialmente en las categorías dedicadas al merengue, la bachata, la música tropical y la composición, además de una candidatura en rap/hip hop.

La presencia dominicana adquiere particular relevancia en la categoría Mejor álbum de merengue y/o bachata, donde aparecen cuatro producciones de artistas del país. Manerra fue nominado por Todo llega; Gabriel Pagán, por No era el plan; Covi Quintana, por Oye eta vaina; y Techy Fatule, por Chula.

Manerra también consiguió una candidatura en Mejor canción tropical por Todo llega, ampliando su presencia en esta edición de los premios.

Covi Quintana suma una segunda nominación, esta vez en la categoría Mejor canción de cantautor, por Temblor y réplica.

Entre los dominicanos nominados también figuran J Noa, con Antisistema, y Tokischa con Mono en la categoría Mejor canción de rap/hip hop.

Manerra hace su debut en el prestigioso premio con sus dos candidaturas, convirtiéndose en el único de los seis dominicanos mencionados que recibe por primera vez una nominación. Gabriel Pagán, Covi Quintana, Techy Fatule y J Noa regresan a la competencia después de haber sido nominados en ediciones anteriores.

La selección

La Academia Latina de la Grabación informó que los nominados de este año fueron seleccionados en 60 categorías y corresponden a artistas que publicaron grabaciones durante el período de elegibilidad comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

De acuerdo con las reglas de elegibilidad, las canciones consideradas para las nominaciones deben ser nuevas y contener un mínimo de 60 % de su letra en español, portugués o algún idioma autóctono regional.

Los más nominados

El compositor mexicano Edgar Barrera encabeza las nominaciones de esta edición con 10 candidaturas. Le siguen Karol G, Rosalía, Ca7riel & Paco Amoroso y Jorge Drexler, con siete nominaciones cada uno.

La diversidad de géneros y artistas vuelve a ser uno de los elementos centrales de esta edición de los Latin Grammy, que reúne propuestas provenientes de distintas generaciones, países y corrientes de la música latina.

"Nos sentimos honrados de presentar a los nominados de este año para la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy", expresó Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación.

El ejecutivo destacó la diversidad y evolución constante de la música latina y señaló que los miembros de la Academia desempeñan un papel fundamental en el proceso de premiación.

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