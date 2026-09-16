Manerra al recibir sus primeras nominaciones al Latin Grammy: "No te canses de soñar que todo llega"

El cantautor dominicano Manerra vive uno de los momentos más importantes de su carrera tras recibir sus primeras dos nominaciones al Latin Grammy, ambas por su álbum Todo llega.

El artista compartió en exclusiva con Diario Libre la emoción que sintió al conocer la noticia, en un día que, asegura, quedará para siempre en su memoria.

"Este es un día que jamás olvidaré. Me despertaron con la gran noticia de estar dos veces nominado al Latin Grammy con el álbum Todo llega", expresó Manerra.

El reconocimiento llega después de años de trabajo constante y largas jornadas en el estudio. El propio artista contó que la noche anterior se había acostado tarde mientras trabajaba en nueva música.

"Todavía estoy asimilando y repitiéndome ´No te canses de soñar que todo llega´, y ese día llegó, es hoy", manifestó.

Para Manerra, la nominación representa mucho más que un reconocimiento profesional. La música, explicó, forma parte esencial de su vida y de su manera de expresarse.

"Nunca paro de trabajar, amo la música, es un regalo de Dios. Lo hago desde lo más profundo de mi alma, es mi forma de expresarme y de alimentarme", afirmó.

El cantautor también destacó el valor que tiene recibir el reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación.

"Cuando se presentan días como este, donde recibes el reconocimiento público de la Academia por esas largas jornadas de trabajo, muchas veces solo en el estudio, es extraordinariamente gratificante", sostuvo.

Manerra aseguró sentirse agradecido de poder celebrar este momento junto a las personas que han acompañado su trayectoria.

"Me siento bendecido de poder compartir este momento con mi familia, todo mi equipo de trabajo, parte de este disco, todos los medios de comunicación y, por supuesto, el público que ha abrazado mi música con tanto amor", expresó.

El artista atribuyó además su inspiración y el reconocimiento recibido a su fe: "Mi música y mis letras son un regalo de Dios, Él me inspira y para Él todo el reconocimiento y toda la gloria".

Más dominicanos entre los nominados

La representación dominicana en esta edición de los Latin Grammy tiene una presencia significativa en categorías vinculadas al merengue, la bachata, la música tropical, la composición y el rap/hip hop.

En mejor álbum de merengue y/o bachata, Manerra compite con Todo llega, mientras Gabriel Pagán figura con No era el plan, Covi Quintana con Oye eta vaina y Techy Fatule con Chula.

Covi Quintana suma además una segunda candidatura en Mejor canción de cantautor, por Temblor y réplica.

A esta representación se une J Noa, nominada en la categoría Mejor canción de rap/Hip Hop por Antisistema.

Así, la participación dominicana en la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy abarca distintas expresiones de la música nacional, con artistas que llegan a la ceremonia desde diferentes generaciones y propuestas musicales.

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