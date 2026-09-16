Wason Brazobán llevará su romanticismo a Higüey con "Romantichapas"

El cantautor dominicano Wason Brazobán llegará a Higüey el próximo sábado 17 de octubre para protagonizar una noche cargada de romanticismo y emociones con el espectáculo "Romantichapas", en el Hotel Habana, junto a Don Miguelo.

Con una trayectoria que lo ha consolidado como uno de los cantautores más importantes del país, Wason continúa conectando con varias generaciones a través de canciones que se han convertido en parte de la banda sonora de innumerables historias de amor, desamor, encuentros y despedidas.

En "Romantichapas", Wason tendrá la oportunidad de reencontrarse con su público de la zona Este y llevar al escenario una selección de sus canciones más conocidas, en una presentación pensada para cantar, recordar y vivir de cerca la sensibilidad que caracteriza su propuesta musical.

El espectáculo también contará con la participación del artista urbano Don Miguelo, creando un encuentro de dos estilos musicales diferentes que convergen en una misma noche para ofrecer una experiencia cargada de música y emociones. La producción está a cargo de Angel Productions y Pepe Meseta.

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Las boletas e informaciones sobre el evento están disponibles a través de los teléfonos 809-813-5208 y 809-710-8517.