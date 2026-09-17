El desahogo de Prince Royce contra los Latin Grammy por ausencia de la bachata entre los nominados

El cantante estadounidense Prince Royce, posa durante una entrevista con EFE este viernes, en Ciudad de México (México). ( EFE/ SÁSHENKA GUTIÉRREZ )

Prince Royce alzó su voz contra la selección de nominados a los Latin Grammy 2026, luego de advertir que la categoría Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata no incluye, según su lectura, ningún disco dedicado al género dominicano que ha marcado buena parte de su trayectoria.

El llamado "Príncipe de la Bachata" compartió este miércoles 16 de septiembre una extensa carta abierta a través de sus historias de Instagram, en la que dejó claro que su reclamo no está motivado únicamente por la ausencia de su álbum Better Late Than Never, realizado junto a Romeo Santos, sino por lo que considera una falta de representación de la bachata dentro de una categoría que lleva el nombre del género.

"Siempre he entendido que los premios son subjetivos y que ningún artista tiene garantizada una nominación", escribió Royce. Sin embargo, sostuvo que cuando una institución incorpora el nombre de una cultura y un género en una categoría, también adquiere la responsabilidad de conocerlos, respetarlos y representarlos.

El artista cuestionó particularmente los cinco proyectos nominados este año: Música Para Bailar, de Fariana; Todo Llega, de Manerra; No Era El Plan, de Gabriel Pagán; Oye Eta Vaina, de Covi Quintana, y Chula, de Techy.

Según Royce, ninguno de estos trabajos es un álbum de bachata y estimó que aproximadamente el 15 % de la música incluida en esos proyectos corresponde al género.

"Si bachata está en el nombre de la categoría, ¿dónde está la representación de la bachata?", planteó el cantante.

Royce aclaró que su cuestionamiento no pretende restarle importancia al merengue, al que también definió como un género que merece ser celebrado, respetado y protegido. Su reclamo, insistió, gira alrededor de la presencia de la bachata en el proceso de reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación.

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"Se trata de representación"

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue la diferencia entre la nacionalidad de un artista y la representación de un género musical.

"Y tener artistas dominicanos nominados no significa automáticamente que la bachata esté representada. Ser dominicano es una nacionalidad. La bachata es un género, una cultura y una historia con identidad propia", afirmó.

El cantante recordó además el proceso histórico mediante el cual la bachata pasó de ser un género marginado en República Dominicana a convertirse en una expresión musical de alcance internacional.

Para Royce, la inclusión de la palabra "bachata" en el nombre de una categoría no debería limitarse al título, sino reflejarse en la selección de obras que compiten por el reconocimiento.

"Cuando ni un solo álbum de bachata está incluido en la única categoría de ´bachata´, esto deja de tratarse de si yo recibo, o no, una nominación. Se trata de representación", expresó.

La ausencia de Better Late Than Never

El reclamo ocurre además después de que Better Late Than Never, el álbum sorpresa que Prince Royce y Romeo Santos lanzaron en noviembre de 2025, quedara fuera de las nominaciones anunciadas para la edición 2026 de los Latin Grammy.

El proyecto debutó en los primeros lugares de las listas Tropical Albums y Top Latin Albums de Billboard , mientras que nueve de sus canciones ingresaron a Hot Latin Songs.

y de , mientras que nueve de sus canciones ingresaron a Hot Latin Songs. La producción representó además el esperado encuentro discográfico entre dos de los nombres más reconocidos de la bachata contemporánea.

Romeo Santos, quien alcanzó notoriedad internacional como líder de Aventura y posteriormente desarrolló una exitosa carrera como solista, ha recibido cuatro nominaciones al Latin Grammy desde 2011 y obtuvo el premio a Mejor Álbum de Merengue/Bachata en 2023 por Fórmula, Vol. 3.

Prince Royce, por su parte, acumula 15 nominaciones al Latin Grammy, aunque todavía no ha obtenido una estatuilla.

Luis Medrano: La Academiadebe pedirle disculpas a RD El productor dominicano publicó una reflexión donde cuestiona la exclusión del género dominicanoLa Academia de los Premios Grammy Latino debe pedirle disculpas a la República Dominicana y a los valores auténticos del merengue y la bachataMe uno, sin ninguna reserva, al reclamo que hizo Prince Royce hace apenas un día, cuando denunció que entre los nominados a mejor álbum de merengue y bachata no hay un solo trabajo dedicado de verdad a la bachata. Y me convierto también en la voz de tantos otros que sienten exactamente lo mismo y prefieren callar, por miedo a que decir la verdad les cueste una nominación futura, un contrato, una puerta cerrada. Yo no tengo ese miedo. Lo que tengo es dolor, y ese dolor se llama merengue, se llama bachata, se llama República Dominicana. Esta Academia le debe una explicación al mundo, y sobre todo se la debe a nosotros. El merengue y la bachata no son un renglón más de una premiación, son dos de los géneros más poderosos que ha parido el Caribe, con una fuerza creativa y una diversidad que nadie en su sano juicio puede resumir en lo que presentaron este año.