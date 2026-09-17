"Es un sueño hecho realidad", Manny Cruz presenta colaboración con Juan Luis Guerra

Manny Cruz confesó que la colaboración con Juan Luis Guerra fue un sueño anhelado, por el que estuvo que esperar. ( SAMIL MATEO DOMINICI )

Con expectativa, algarabía y evidente emoción, Manny Cruz celebra disfrutar un sueño hecho realidad cuando se encuentra a pocos días de cumplir 10 años de carrera como solista y 19 como artista.

La novedad es que la ansiada colaboración con Juan Luis Guerra se logró y ya es una realidad en el nuevo sencillo ´Nieve en Verano´, un merengue que Cruz quiso impregnar de sonidos de la cultura musical cubana, como una forma de honrar sus raíces paternas.

El lanzamiento oficial se realizó la noche de este jueves en un salón del restaurante Larimar, que lució repleto de invitados.

Allí, amigos, familiares, figuras del entretenimiento y miembros de la prensa disfrutaron por primera vez de la pieza audiovisual que acompaña la canción, en la que participan la presentadora Francisca y el expelotero David Ortiz.

La colaboración con Juan Luis Guerra llega en un momento simbólico para Cruz, quien el próximo 21 de septiembre marca una década desde el lanzamiento de ´Sobrenatural´, la canción con la que inició oficialmente su etapa como solista.

"Estamos a solo unos días de cumplir esa década en la industria", recordó el artista durante la celebración, en la que hizo un recorrido por los principales momentos de su carrera y los desafíos que ha enfrentado para consolidar una propuesta musical alrededor del merengue.

Para Manny Cruz, el tema representa la materialización de un sueño y un momento de especial significado en su trayectoria.

Un recorrido de 10 años

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/img-20260917-wa0361-d260b2c8.jpg Francisca y Manny Cruz. (SAMIL MATEO DOMINICI)

Durante la actividad se presentó un audiovisual que repasó parte de la trayectoria de Cruz, desde sus primeros pasos en diferentes agrupaciones hasta su consolidación como solista.

Uno de los momentos destacados de ese recorrido fue ´Santo Domingo´, canción que el propio artista ha identificado como una declaración de amor a la tierra que lo vio nacer y que terminó conectando con el público dominicano hasta convertirse en una de las piezas emblemáticas de su repertorio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/img-20260917-wa0362-be988ea3.jpg La presentadora Nahiony Reyes condujo el evento. (SAMIL MATEO DOMINICI)

A lo largo de estos años, Cruz también ha compartido canciones y escenarios con figuras como Johnny Ventura, Milly Quezada, Elvis Crespo, Anthony Santos, Fernando Villalona, Los Hermanos Rosario, Nacho, Eddy Herrera y Sergio Vargas, entre otros.

A su trayectoria como intérprete se suma su faceta como compositor. Junto a su hermano Daniel Santacruz participó en la creación de ´Deja Vu´, interpretada por Prince Royce y Shakira, una colaboración que amplió su presencia internacional y le valió reconocimientos y nominaciones.

Su trabajo también ha trascendido los escenarios.

Desde 2021 se desempeña como Embajador Nacional de Buena Voluntad de UNICEF y ha desarrollado proyectos vinculados a otras áreas, entre ellos una línea de tenis y el libro infantil ´Santo Domingo´, inspirado en la canción homónima y del que se informó durante la presentación que ya supera las 10 mil copias vendidas.

El merengue como propósito

El compromiso de Cruz con el merengue también lo llevó a impulsar, desde 2023, un concierto gratuito para celebrar cada año el Día Nacional del Merengue. El encuentro se ha convertido en una convocatoria que reúne a miles de personas alrededor del género.

"Ha sido un desarrollo bastante complejo", comentó el cantante al recordar sus diferentes etapas profesionales y agradecer a quienes lo han acompañado desde sus comienzos.

Para Cruz, detrás de cada escenario, canción, reconocimiento y logro existe una historia que no puede medirse únicamente en números: el respaldo de su familia, su equipo, sus amigos y un público que lo ha acompañado durante el recorrido.

Ese público, señaló el audiovisual presentado durante la actividad, reúne distintas generaciones. Su música ha conseguido acercar el merengue tanto a los más pequeños como a los adultos, una conexión que el artista considera parte esencial de su camino.

Mensajes de felicitación

La celebración por los 10 años de Cruz como solista estuvo acompañada de mensajes de felicitación de artistas y personalidades que han compartido con él en diferentes etapas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/img-20260917-wa0349-8df72670.jpg La imagen de Juan Luis Guerra fue parte de la bienvenida visual al evento. (SAMIL MATEO DOMINICI)

Juan Luis Guerra, protagonista de la esperada colaboración, expresó su alegría por haber aceptado la invitación de Cruz para cantar juntos y destacó el vínculo construido entre ambos.

"Lo mejor que me pudo haber pasado a mí no solamente es conocerte, sino aceptar tu invitación para cantar", expresó Guerra en un mensaje dirigido al artista, a quien deseó décadas de trayectoria y agradeció por su aporte a la música dominicana.

Otros mensajes llegaron desde distintas partes. El cantante puertorriqueño Víctor Manuelle se sumó a la celebración y felicitó a Cruz por sus 10 años de carrera, mientras que otras figuras destacaron su trabajo en favor del merengue y la calidad de su propuesta.

Fefita la Grande también deseó muchísimos años de éxitos.