Rodrigo Films sigue su apuesta internacional con el videoclip "Carita Feliz" de Myke Towers

El director y productor dominicano Rodrigo Films es el responsable de la dirección del videoclip de "Carita Feliz" protagonizado por Myke Towers. ( CEDIDA POR EL EQUIPO )

Rodrigo Films continúa sumando proyectos que confirman su trayectoria y el alcance de la producción audiovisual dominicana en el escenario internacional.

El director y productor dominicano es el responsable de la dirección del videoclip de "Carita Feliz", el más reciente lanzamiento del artista puertorriqueño Myke Towers, protagonizado por la reconocida actriz española Clara Galle.

La producción apuesta por una narrativa visual que acompaña el carácter emocional de la canción y se aleja de la fórmula tradicional del videoclip urbano para construir una historia con mayor sensibilidad y tratamiento cinematográfico.

"Carita Feliz" aborda la diferencia entre la imagen que mostramos ante los demás y aquello que realmente podemos estar viviendo en nuestro interior. Con esta nueva oferta fímica, Rodrigo reafirma una trayectoria que durante más de una década lo ha llevado a trabajar con importantes figuras de la música latina y urbana internacional.

Artistas internacionales

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/whatsapp-image-2026-09-16-at-125700-pm-3-bb9acb9d.jpeg El director dominicano Rodrigo Films. (CEDIDA POR EL EQUIPO)

Su filmografía incluye proyectos para artistas como Bad Bunny, Maluma, Arcángel, Wiz Khalifa, Justin Quiles, Danny Ocean, Rauw Alejandro, Ozuna, Farruko, Natti Natasha, Myke Towers, entre otros.

Su recorrido también incluye proyectos de mayor formato como el documental "La Cuna del Dembow", producción que exploró los orígenes y la evolución del dembow dominicano y que llegó a las plataformas de Amazon.

Ese sello ha quedado plasmado en producciones como: "Frente al mar" de Béele y Ozuna; "La Romana", de Bad Bunny y El Alfa; así como "Tamo en Nota", de Rauw Alejandro y Ángel Dior; proyectos en los que utilizó escenarios dominicanos para desarrollar narrativas visuales con proyección internacional, indica una nota de prensa.

Su trabajo también ha recibido reconocimiento fuera del país, incluyendo un premio a Mejor Video en el Costa Brava Film Fest, nominación a Premios Heat en la categoría de director, así como varias nominaciones en los Premios Soberano y participación en actividades vinculadas al Festival de Cannes.

"Carita Feliz", una nueva etapa

La dirección de "Carita Feliz" vuelve a colocar a Rodrigo Films dentro de una producción de alcance internacional y demuestra la evolución de un realizador que ha sabido mantenerse vigente en una industria audiovisual cada vez más competitiva.

El propósito llega además después de otros trabajos junto a Myke Towers, consolidando una relación creativa que forma parte del recorrido internacional del director.

La participación de Clara Galle aporta un elemento diferencial al videoclip. La actriz española, reconocida internacionalmente por sus trabajos audiovisuales y especialmente por su protagonismo en "A través de mi ventana", aporta al clip una presencia con fuerte conexión con las audiencias hispana.

Con "Carita Feliz", Rodrigo Films continúa construyendo una carrera que trasciende la producción de videoclip y reafirma su posición como uno de los realizadores dominicanos con mayor presencia en el mercado internacional.