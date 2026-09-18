¿Seis citas con el ocio? Estas son las opciones del finde

El Teatro Nacional Eduardo Brito acoge este fin de semana dos propuestas escénicas: el musical Chicago y el estreno de "Perdida Mente", con Cecilia García como protagonista. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN Y SEVERO RIVERA )

Si este fin de semana quieres cambiar el sofá por una butaca, una exposición o un concierto, la agenda cultural tiene varias opciones para armar un buen plan.

Música, teatro, fotografía y grandes producciones escénicas se reparten por distintos espacios entre Santo Domingo y Santiago. Aquí tienes cinco ideas para elegir.

LIAN! en vivo

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Este viernes, el joven cantante dominicano se encontrará con sus seguidores en Escenario 360 para presentar en vivo "Londres", su nuevo sencillo, y recorrer otras canciones de su trayectoria.

El concierto "Dystopia" propone algo más que un repertorio: el artista promete una experiencia inmersiva de música, sonido e invitados especiales, como parte de una nueva etapa de su carrera.

La noche también contará con Felipe Cruz, ganador de El Spotlight 2026, quien interpretará temas como "Llamas", "Cruel" y "Tuyo".

Lugar: Escenario 360. Fecha: viernes, 8:00 pm. Boletas: Tix.do.

Recuerdos y secretos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/whatsapp-image-2026-09-17-at-92323-am-1-b3aad3c8.jpeg Cecilia García, Olga Bucarelli, Karina Noble, Laura Rivera y Pachy Méndez, las protagonistas de Perdida Mente. (MIKA PASCO)

¿Qué ocurre cuando una persona comienza a olvidar quién fue? Esa pregunta atraviesa esta obra escrita por Mariela Asensio y José María Muscari y dirigida por Carlos Espinal.

La historia sigue a una jueza que, al descubrir su deterioro cognitivo, reúne a las mujeres más importantes de su vida para hablar sobre lo que le sucede y organizar su futuro. En ese encuentro salen a la luz secretos familiares y lealtades inesperadas.

Cecilia García, Karina Noble, Olga Bucarelli, Pachy Méndez y Laura Rivera integran el elenco de esta propuesta, que además cuenta con música original de Dante Cucurullo.

Lugar: Sala Ravelo, Teatro Nacional. Fecha: viernes y sábado, 8:30 p. m.

Una hora de tranquiliad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/imagen-whatsapp-image-2026-09-17-at-112133-am-47a5a9a4.jpg (CEDIDA POR BOU GROUP)

Una cosa es querer una hora de paz y otra muy distinta conseguirla. Y esa es precisamente la premisa de "Una hora de tranquilidad", comedia de Florian Zeller dirigida por Pepe Sierra.

La historia sigue a Miguel, quien solo quiere escuchar un álbum de jazz que acaba de comprar. Pero entre interrupciones, conflictos y situaciones inesperadas, su anhelado momento de calma termina convertido en un divertido desastre.

El elenco reúne a José Guillermo Cortines, Nashla Bogaert, David Maler, Vicente Santos, Graciella Dietsch y Yasser Michelén.

Lugar: Sala Manuel Rueda, Edificio de la Escuela de Bellas Artes. Fechas: viernes y sábado, 8:30 p. m. Boletas: Uepa Tickets.

Mirada a Santiago

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/imagen-photoimagen-c66b62db.png (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

Photoimagen 2026 suma este fin de semana una nueva parada a su amplio circuito. Se trata de "Urbana", la exposición del Grupo Fotográfico de Santiago (GRUFOS), que propone una mirada a la ciudad desde su arquitectura, sus calles, personajes y acontecimientos.

Y para completar el recorrido, el festival mantiene otras propuestas en Santo Domingo, como "Fotografías estereoscópicas", de Guadalupe Casasnovas, en Dos Calles; "La memoria de las frutas", de Claudia Claremi, en el Centro Cultural de España; y "El fotógrafo de la 40, la imagen como memoria", de Erika Santelices y Orlando Barría, en Quinta Dominica, entre otras exhibiciones.

Dónde: Ágora Mall Santiago, Centro Cultural de España, Dos Calles, Quinta Dominica, MAM, entre otros espacios. Gratis.

Bendito gordo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/imagen-claudio-rivera--el-bendito-gordo-d6029db3.jpg (CEDIDA POR EL TEATRO GULOYA)

El Teatro Guloya celebra 35 años de trayectoria con el Festival Internacional de Teatro de Bolsillo (FEIT de Bolsillo), que comienza este fin de semana.

Entre las propuestas está "Bendito gordo", una pieza que utiliza el humor para poner bajo la lupa las contradicciones de la cotidianidad dominicana.

Lugar: Sala Otto Coro, Teatro Guloya. Fecha: viernes y sábado, 8:30 p. m.; domingo, 6:30 p. m. Edad: mayores de 16 años. Boletas: Teatro Guloya.

"Chicago" en escena

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/120926-chicago-felix-leon-12-b1365a4f.jpg (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

El clásico musical Chicago continúa este fin de semana en el Teatro Nacional Eduardo Brito, con una producción de José Llano, dirección general de María Castillo y dirección musical de Junior Lomba.

Con Karla Fatule, Robmariel Olea y Javier Grullón al frente, la puesta combina música en vivo, baile, luces y una estética inspirada en el Chicago de los años 20.

Lugar: Teatro Nacional Eduardo Brito. Fecha: viernes y sábado, 8:30 p. m.; domingo, 7:00 pm. Boletas: Uepa Tickets.