Carlos David y La Cangrejo Band se preparan para una noche de merengue y baile

El merenguero Carlos David actuará en el "Día del Cangrejo". ( CEDIDA POR EL ARTISTA )

Carlos David y La Cangrejo Band se presentarán el sábado 26 de septiembre, a partir de las 9:00 de la noche, en Lungomare, donde encabezarán una nueva entrega del Día del Cangrejo.

La jornada reunirá dos propuestas musicales en una noche concebida para el baile y el disfrute, con un repertorio de éxitos de la música tropical y el ambiente festivo que caracteriza este espacio de la capital.

Carlos David llegará al escenario con una trayectoria de más de cuatro décadas en la música dominicana. El intérprete y compositor ha construido una carrera vinculada al merengue y cuenta con un repertorio que forma parte de la memoria musical de varias generaciones.

Antes de consolidarse como solista, Carlos David formó parte de agrupaciones como las orquestas de Bonny Cepeda, Dioni Fernández y Liberación, experiencias que contribuyeron a definir su identidad artística y a fortalecer su presencia dentro del merengue dominicano.

A lo largo de su carrera ha interpretado canciones que alcanzaron amplia popularidad, entre ellas Esa mujer, Dame tu querer, La cobardía, El perico, Pagarás y Yo te amo.

Además de su faceta como intérprete, el artista mantiene una activa labor como compositor. Recientemente presentó el álbum Atemporal, una producción que reúne nuevas grabaciones y canciones relacionadas con distintas etapas de su trayectoria.

El Día del Cangrejo

La presentación forma parte del Día del Cangrejo, iniciativa producida por el gestor cultural Raphy D´Oleo, que reúne en Lungomare a reconocidos artistas de la música dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/la-cangrejo-band-74bfb811.jpg La Cangrejo Band echará mano de emblemáticos temas. (CEDIDA POR LOS ARTISTAS)

La programación fue inaugurada con éxito por Sergio Vargas, quien encabezó la primera entrega junto a La Cangrejo Band. Esa presentación dio paso a una agenda enfocada en recuperar el protagonismo de la música en vivo y el baile en este espacio de Santo Domingo.

En esta ocasión, Carlos David compartirá el escenario con La Cangrejo Band para ofrecer una noche sustentada en la experiencia de un artista con una extensa trayectoria y en un repertorio concebido para disfrutar de la música en directo.

Una noche para bailar

Los organizadores invitan al público a disfrutar de una noche con Carlos David y La Cangrejo Band, quienes ofrecerán una selección musical orientada al baile y al encuentro entre generaciones.