Shakira pone a vibrar Madrid con su tour Las Mujeres Ya No Lloran

El regreso triunfal de Shakira a los escenarios europeos con su gira mundial. ( EFE )

Pasadas las 8:30 de la noche, el Iberdrola Music, en Madrid, España, se llenó de energía con el inicio del primer espectáculo de Shakira en la capital española, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran.

La velada estuvo marcada por un discurso de resiliencia y empoderamiento, mientras la cantante reiteraba en varias ocasiones su agradecimiento al público español por el amor que siempre le han brindado.

"Esto es más que un regalo. La vida tiene formas de recompensar a una y este es uno de ellos", expresó la cantante colombiana durante el show.

Éxitos en el escenario

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/whatsapp-image-2026-09-18-at-70244-pm-1-7eebc7e4.jpeg (EFE)

La intérprete puso a los asistentes a corear al ritmo de éxitos como:

" Mil años"

" Waka waka" ,

, " Día de enero"

"Loba"

"Cada vez que nos caemos nos levantamos más fuertes, más sabias", fue uno de los mensajes que resaltó Shakira durante la noche.

Uno de los momentos más celebrados de la noche ocurrió tras una declaración proyectada en pantalla: "Dicen que de la costilla del hombre nació la primera mujer, pero la verdad es que el primer hombre nació de las caderas de una mujer y las caderas nunca mienten".

Tras el mensaje, la cantante reapareció luciendo un vestido color tierra, ajustado al cuerpo, para hacer retumbar el recinto al ritmo de "Hips Don't Lie".

La complicidad con el público continuó cuando las pantallas gigantes mostraron imágenes tras bambalinas. La cámara siguió a la artista mientras se retocaba frente al espejo de su camerino, al tiempo que interpretaba "Chantaje", para luego reincorporarse al escenario y llevar el tema a una versión salsa.

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La colombiana aprovechó también para enviar un mensaje de amor propio, subrayando que la soltería no es un castigo, sino una oportunidad para alcanzar la felicidad individual.

Más adelante, se presentaron en pantalla los diez mandamientos de las lobas, entre los que destacaron proclamas como: "Aullarás siempre para que nadie te calle" y "elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga".

Luego del mensaje, reapareció en el escenario con una figura de lobo a sus espaldas, mientras interpretaba Loba.

A las 10:47 de la noche, tras dos horas de concierto, Shakira concluyó el primero de los espectáculos de su residencia en la capital española, cerrando con su polémica "BZRP Music Sessions", coreada a viva voz por los asistentes.