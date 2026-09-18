La bachata y merengue de Yanco Santana brillan en la televisión rusa

Yanco Santana junto a Regina Roskina la primera rusa merenguera. ( CEDIDA POR EL ARTISTA )

El músico, compositor y artista dominicano Yanco Santana presentó su propuesta de merengue y bachata junto a su Orquesta EL DOMI en el programa Buenos días, (Canal 1), en una transmisión en directo para la televisión nacional rusa.

Santana acudió al reconocido espacio televisivo para promocionar su composición Una noche en moscow, una bachata grabada en español y ruso que el artista presenta como la primera registrada en ambos idiomas.

En la presentación también participó Regina Roskina, intérprete rusa de merengue conocida como la Reina del Merengue en Rusia.

La actuación contó además con la participación especial de Carlos Hiraldo, músico dominicano, güirero y director de percusión de EL DOMI. Junto a Santana, Hiraldo es uno de los dos músicos dominicanos que actualmente integran la orquesta.

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Una orquesta con sello dominicano

Oriundo de Salvaleón de Higüey, Santana llegó a Rusia en 2021 y dos años después fundó en Moscú la Orquesta EL DOMI, integrada por músicos de diferentes nacionalidades.

La agrupación interpreta merengue, bachata, mambo y otros ritmos dominicanos, con una propuesta orientada a la difusión de la música y la cultura del país en Rusia.

Como parte de ese trabajo, Santana ha llevado la tambora y la güira a escuelas rusas y ha participado en actividades culturales en las que ha presentado elementos de la gastronomía dominicana, entre ellos pica pollo, pasteles en hoja y mofongo.

También ha recreado una maqueta de un colmado dominicano bajo el nombre Colmadón EL DOMI, como parte de las iniciativas destinadas a acercar aspectos de la cultura dominicana al público ruso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/1--yanco-santana-y-su-orquesta-el-domi-en-rusia-1-08a0b4db.jpeg Yanco Santana y su orquesta EL DOMI. (CEDIDA POR EL ARTISTA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/3--yanco-santana-ensenando-musica-dominicana-en-las-escuelas-de-rusia-2-476896fa.jpeg Yanco Santana enseña música dominicana en escuelas de Rusia. (CEDIDA POR EL ARTISTA) ‹ >

Presencia en escenarios de Moscú

Santana también ha presentado su música en el escenario principal de la Moscow International House of Music, donde interpretó Una Noche en Moscow.

Desde hace un año, Yanco Santana y EL DOMI actúan regularmente en el Club Alexey Kozlov de Moscú, reconocido por su actividad dentro de la escena del jazz.

El artista trabaja actualmente en un videoclip cinematográfico de Una Noche en Moscow, inspirado en la historia de Rafael Herrera, un dominicano que estudió en la Unión Soviética y posteriormente vivió durante más de 45 años en Rusia.

La presentación televisiva abrió además una nueva oportunidad para la agrupación. EL DOMI fue invitada a regresar a la televisión nacional rusa en diciembre, donde continuará mostrando su repertorio de música dominicana