Peña Suazo y Kinito Méndez exaltan el legado de Ramón Orlando previo a su concierto en el Olímpico

Los merengueros Peña Suazo y Kinito Méndez celebran la carrera de Ramón Orlando. ( IMÁGENES DE ARCHIVO ENVIADA POR EL EQUIPO DE LOS ARTISTAS )

El próximo 23 de septiembre, el Estadio Olímpico Félix Sánchez será el escenario del concierto "50 Años Ramón Orlando y sus Amigos", una producción de EW Shows que celebrará cinco décadas de trayectoria del maestro con más de siete horas de música en vivo y más de 60 artistas en escena.

Ante esta gran celebración, figuras emblemáticas del merengue como José Virgilio Peña Suazo y Kinito Méndez valoraron la magnitud del legado construido por Ramón Orlando a lo largo de su carrera.

Para el líder de la Banda Gorda, la ocasión posee un carácter profundamente personal y de gratitud.

"Este es uno de los mejores regalos que he podido recibir de la música y de la vida, porque Ramón Orlando fue el primero en darme una oportunidad como compositor, grabándome el tema ´El Milloncito´ para Cuco Valoy, cuando yo apenas era un muchacho que acababa de llegar de Cotuí. Ramón me dio mi primer empujón en la música y eso nunca lo olvidaré".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/ramon-orlando-celebrara-50-anos-de-carrera-en-el-estadio-olimpico1-focus-0-0-896-504-30afb4d6.jpg El maestro Ramón Orlando reunirá a grandes artistas para una fiesta inolvidable el 23 de septiembre de 2026. (KEVIN RIVAS/ DIARIO LIBRE)

Peña Suazo añadió que "el corazón de cada dominicano debe albergar sentimientos de agradecimiento para un hombre que ha dedicado cinco décadas a crear la música más alegre que tenemos", y calificó al homenajeado como "un genio de la música".

Por su parte, Kinito Méndez resaltó la influencia que el maestro ha ejercido en la industria nacional a lo largo de las generaciones: "Ramón Orlando representa un ejemplo a seguir musicalmente. Es un maestro, un creador de estilos musicales para diferentes artistas dominicanos que ha aportado demasiado a nuestra música".

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El "Hombre Merengue" también compartió lo que significó su convocatoria para el evento: "Haber sido invitado por el maestro es un gran honor y lo hago con todo el amor del mundo. Cuando me llamó me sentí como si me dieran el Gran Soberano".

Sobre el espectáculo que prepara la producción general a cargo de Fernando y Mario Fernández, Méndez adelantó: "Lo que la gente puede esperar es una cosa sabrosa y muchas sorpresas. Todo el pueblo dominicano tiene que darse cita esa noche, porque es como abrazar y apoyar la música dominicana".