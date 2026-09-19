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Ramón Orlando
Ramón Orlando

Peña Suazo y Kinito Méndez exaltan el legado de Ramón Orlando previo a su concierto en el Olímpico

Ambos exponentes del merengue destacan la trascendencia del maestro y la importancia de apoyar la música dominicana en el evento que reunirá a más de 60 artistas

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    Peña Suazo y Kinito Méndez exaltan el legado de Ramón Orlando previo a su concierto en el Olímpico
    Los merengueros Peña Suazo y Kinito Méndez celebran la carrera de Ramón Orlando. (IMÁGENES DE ARCHIVO ENVIADA POR EL EQUIPO DE LOS ARTISTAS)

    El próximo 23 de septiembre, el Estadio Olímpico Félix Sánchez será el escenario del concierto "50 Años Ramón Orlando y sus Amigos", una producción de EW Shows que celebrará cinco décadas de trayectoria del maestro con más de siete horas de música en vivo y más de 60 artistas en escena.

    Ante esta gran celebración, figuras emblemáticas del merengue como José Virgilio Peña Suazo y Kinito Méndez valoraron la magnitud del legado construido por Ramón Orlando a lo largo de su carrera.

    Para el líder de la Banda Gorda, la ocasión posee un carácter profundamente personal y de gratitud.

    • "Este es uno de los mejores regalos que he podido recibir de la música y de la vida, porque Ramón Orlando fue el primero en darme una oportunidad como compositor, grabándome el tema ´El Milloncito´ para Cuco Valoy, cuando yo apenas era un muchacho que acababa de llegar de Cotuí. Ramón me dio mi primer empujón en la música y eso nunca lo olvidaré".
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    Infografía
    El maestro Ramón Orlando reunirá a grandes artistas para una fiesta inolvidable el 23 de septiembre de 2026. (KEVIN RIVAS/ DIARIO LIBRE)

    Peña Suazo añadió que "el corazón de cada dominicano debe albergar sentimientos de agradecimiento para un hombre que ha dedicado cinco décadas a crear la música más alegre que tenemos", y calificó al homenajeado como "un genio de la música".

    Por su parte, Kinito Méndez resaltó la influencia que el maestro ha ejercido en la industria nacional a lo largo de las generaciones: "Ramón Orlando representa un ejemplo a seguir musicalmente. Es un maestro, un creador de estilos musicales para diferentes artistas dominicanos que ha aportado demasiado a nuestra música".

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    • El "Hombre Merengue" también compartió lo que significó su convocatoria para el evento: "Haber sido invitado por el maestro es un gran honor y lo hago con todo el amor del mundo. Cuando me llamó me sentí como si me dieran el Gran Soberano".

    Sobre el espectáculo que prepara la producción general a cargo de Fernando y Mario Fernández, Méndez adelantó: "Lo que la gente puede esperar es una cosa sabrosa y muchas sorpresas. Todo el pueblo dominicano tiene que darse cita esa noche, porque es como abrazar y apoyar la música dominicana".

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