Shakira inicia con éxito su primera residencia europea con show en Madrid

La cantante colombiana Shakira durante el primer concierto de su residencia en Madrid "Las mujeres ya no lloran". ( CORTESÍA BORJA B. HOJAS )

El primero de 12 conciertos de Shakira en Madrid, España se llevó a cabo la noche del viernes en el Iberdrola Music, como parte de su residencia europea Las mujeres ya no lloran.

El espectáculo inició cerca de las 8:30 de la noche, con un estadio lleno de energía, que recibió a la colombiana entre aplausos y gritos, llenos de ansías por volverla a ver después de ocho años.

Interpretando canciones clásicas como Estoy aqui, Pies descalzos, Antología, Whenever, Wherever, Ojos así, Never Hips Don´t Lie y éxitos más recientes como Chantaje, Soltera, Te felicito y Acróstico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/20260918borjabhojas012-d2ebeec1.jpg Shakira hizo un recorrido por los temas más conocidos de su repertorio. (CORTESÍA DE BORJA B. HOJAS)

El espectáculo estuvo marcado por un discurso de resiliencia y empoderamiento, reiterando en varias ocasiones el agradecimiento al público en España por el amor que siempre le han brindado.

"Esto es más que un regalo. La vida tiene formas de recompensar a una y este es uno de ellos", expresó la cantante colombiana durante el show.

Añadió: "Cada vez que nos caemos nos levantamos más fuertes, más sabias", mientras hacía viajar al público a otras épocas de su carrera musical.

La complicidad con el público continuó cuando se mostró en las pantallas gigantes tras bambalinas. La cámara la siguió mientras se retocaba frente al espejo del camerino interpretando Chantaje, para luego reincorporarse al escenario y llevar el tema, versión salsa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/20260918borjabhojas028-9452d6af.jpg Bailarines acompañaron a Shakira durante sus interpretaciones sobre el escenario. (CORTESÍA DE BORJA B. HOJAS)

Previo a interpretar su tema Soltera, resaltó en su mensaje de que la soltería no es un castigo es una oportunidad para ser feliz con uno mismo, dando un mensaje de amor propio. Dijo que se puede ser feliz sin importar el estado civil siempre que uno se ame.

Más adelante, se presentaron en pantalla los 10 mandamientos de las lobas, entre los que destacaron proclamas como: "Aullaras siempre para que nadie te calle" y "elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/20260918borjabhojas017-ee9e6457.jpg Shakira interpreta su éxito Loba. (CORTESÍA DE BORJA B. HOJAS)

Luego del mensaje reapareció en el escenario con una figura de lobo a sus espaldas, mientras interpretaba Loba.

Tras dos horas de concierto, Shakira concluyó el primero de los espectáculos de su residencia en la capital con su polémica BZRP Music Sessions, coreada a viva voz por los asistentes.

Público reclama por la espera

En redes sociales se difundieron videos en los que se vislumbra a grupos de personas apiñadas, haciendo filas para entrar al estadio horas antes del inicio del show, gritando "estafa".

Las quejas no faltaron por las grandes filas que había para ingresar al recinto para disfrutar el show de la colombiana.

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