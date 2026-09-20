La cantante puertorriqueña Melina León se encuentra en República Dominicana como parte de la promoción de su nueva versión en salsa del exitoso tema Cuando una mujer y participar en la celebración de los 50 años de trayectoria del maestro Ramón Orlando, donde tendrá una participación especial junto a una constelación de artistas nacionales e internacionales este miércoles 23 de septiembre en el Estadio Olímpico.

Durante su estadía en el país, la intérprete desarrollará una agenda de encuentros con medios de comunicación para presentar esta nueva versión, que conserva el mensaje de fortaleza, autoestima y empoderamiento femenino que convirtió la canción en uno de los temas más representativos de su carrera.

"Para mí es un honor enorme poder acompañar a Ramón Orlando en la celebración de sus 50 años. Le tengo un cariño muy especial y una gran admiración, porque es un maestro de nuestra música, un hombre que ha dejado una huella imborrable en el Caribe y en tantas generaciones de artistas. Poder compartir con él en una noche tan importante para su carrera es un privilegio que recibo con muchísimo amor y alegría", expresó Melina.

Nueva versión en salsa

En esta nueva propuesta, la artista apuesta por la salsa, acercando el emblemático tema a nuevas generaciones y a los seguidores del género tropical, sin perder la esencia que lo convirtió en un éxito desde su lanzamiento original.

La producción cuenta con modernos arreglos del maestro Efraín "Junito" Dávila y una interpretación cargada de sentimiento, que reafirma la calidad vocal y la versatilidad artística de la cantante puertorriqueña.

La intérprete también viene de protagonizar un encuentro especial en el concierto del bachatero dominicano Dalvin La Melodía, celebrado en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico, donde compartió escenario con el artista para interpretar juntos el tema "Te Lo Agradezco". Esta colaboración reafirma su disposición de continuar creando puentes con nuevas generaciones y con exponentes de distintos géneros de la música tropical.

Álbum y video oficial

El video oficial de la nueva versión en salsa de Cuando una mujer ya está disponible en YouTube, acompañado de una propuesta visual que complementa esta nueva etapa de uno de los temas más emblemáticos de su carrera.

Con cerca de tres décadas de trayectoria, la cantante puertorriqueña continúa demostrando su capacidad para reinventarse y explorar nuevos sonidos, manteniéndose vigente dentro de la escena latina y ampliando las posibilidades de conectar con diferentes generaciones de seguidores.