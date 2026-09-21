Así vive Shakira en Madrid durante su residencia: penthouse, piscina privada y sus hijos cerca

Fotografía de archivo de la cantante colombiana Shakira. ( EFE/ STR )

Shakira convirtió Madrid en su casa temporal mientras desarrolla su residencia de 12 conciertos en Macondo Park, que comenzó el 18 de septiembre y terminará el 11 de octubre.

La cantante se instaló en The Madrid Edition, un hotel de cinco estrellas situado en pleno centro histórico de la capital española, cerca del Palacio Real y del Teatro Real.

Medios españoles sitúan a la artista en uno de los penthouses del establecimiento, acompañada por sus hijos Milan y Sasha y parte de su círculo cercano.

La tarifa publicada para ese tipo de alojamiento ronda los 20,000 euros por noche, aunque no existe información precisa de que se trata del pago diario que ejecutaría Shakira durante cada uno de esos días. En estadías prolongadas de artistas de este nivel suelen existir acuerdos especiales entre hoteles, promotores y equipos de producción.

El Madrid Penthouse dispone de unos 162 metros cuadrados interiores y una terraza privada cercana a los 300 metros cuadrados. Cuenta con salón, comedor, cocina, dormitorio con cama king, vestidor y baño principal.

El mayor atractivo está en la terraza, con áreas privadas de descanso, vegetación y una piscina infinita con vistas hacia el centro de Madrid.

El alojamiento ofrece a Shakira algo especialmente valioso durante una gira: privacidad, espacio para convivir con sus hijos y la posibilidad de permanecer varias semanas en una misma ciudad.

España tiene, además, un componente personal para la artista. Vivió durante años en Barcelona, sus hijos nacieron allí y mantiene vínculos familiares y afectivos con el país desde antes de establecerse en Miami en 2023.

Una residencia que evita la rutina de las giras

Macondo Park le permite reducir uno de los mayores desgastes de una gira internacional: trasladarse de ciudad después de cada concierto.

Durante estas semanas, Shakira duerme en Madrid y se desplaza hasta Villaverde cuando tiene presentación.

Sus hijos también han estado vinculados al proyecto. El complejo incluye Macondito, un espacio dirigido a niños y familias en cuyo desarrollo Milan y Sasha realizaron aportes, según las informaciones divulgadas por la producción.

Macondo Park ocupa alrededor de 220,000 metros cuadrados y fue concebido como una experiencia cultural alrededor de los conciertos. Incluye gastronomía, música, actividades infantiles y espacios inspirados en el universo de la cantante.

En cada jornada pueden reunirse alrededor de 55,000 personas y la residencia completa podría superar los 600,000 asistentes.

Durante estas semanas, la vida de Shakira se reparte entre dos escenarios: un penthouse privado en el centro de Madrid y un recinto multitudinario en Villaverde.

Después de cada concierto, no hay un vuelo inmediato hacia otra ciudad. Hay regreso al hotel, a sus hijos y a una rutina mucho más estable que la habitual en una gira internacional.

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