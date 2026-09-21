DJ Scuff convierte YouTube en plataforma para impulsar su música urbana

DJ Scuff combina producción, cultura urbana y contenido digital para conectar con audiencias dentro y fuera de República Dominicana. ( CEDIDA POR EL ARTISTA )

El DJ y productor dominicano DJ Scuff ha convertido YouTube en una plataforma clave para proyectar sus freestyles, producciones y ritmos, alcanzando millones de reproducciones y consolidando una comunidad que sigue de cerca su propuesta musical y audiovisual.

William Jr. Walther Jiménez, conocido artísticamente como DJ Scuff, ha logrado conectar con una amplia audiencia a través de una propuesta que combina producción musical, cultura urbana y creación de contenido digital, aprovechando el alcance de las plataformas para llevar su trabajo a públicos dentro y fuera de República Dominicana.

Entre sus trabajos destacan producciones como "Chiki Sha" y "Plakiti", además de los freestyles que forman parte de su contenido y que han alcanzado amplia circulación en las plataformas digitales.

Para DJ Scuff, el crecimiento alcanzado representa más que una cifra en las plataformas digitales y forma parte de un proceso de evolución profesional y creativa.

"Más que las reproducciones, valoro todo lo que ha significado este camino: poder convertir mi pasión por la música y la cultura urbana en una plataforma para conectar con millones de personas. Cada freestyle, cada producción y cada proyecto representan una etapa de una trayectoria que sigo construyendo con disciplina, creatividad y el compromiso de llevar mi sonido cada vez más lejos", destacó DJ Scuff.

Su evolución refleja las nuevas posibilidades que ofrecen las plataformas digitales para que DJs y productores construyan audiencias propias mediante contenidos originales, estableciendo una conexión directa con públicos que consumen música, entretenimiento y cultura urbana a través de medios digitales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/9e7894e8-022e-4315-87d4-e9d635c888c9-9e4f31bf.jpg DJ Scuff tiene una trayectoria de 20 años en la música urbana. (CEDIDA POR EL ARTISTA)

A través de YouTube y otras plataformas, DJ Scuff continúa fortaleciendo su presencia en la música urbana y el entretenimiento digital, mostrando cómo los ritmos, los freestyles y el contenido audiovisual pueden convertirse en motores de audiencia y en herramientas para proyectar el talento dominicano a nuevas audiencias.