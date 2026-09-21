Manny Cruz: "Las cosas tienen su tiempo; me falta mucho camino por recorrer"

0 El cantautor Manny Cruz durante la entrevista con motivo de sus 10 años de carrera como solista. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Tras cumplir 10 años de carrera como solista, Manny Cruz hace una pausa para mirar el camino recorrido. Desde que inició esta etapa con Sobrenatural, el trayecto ha estado marcado por sacrificios, puertas que no siempre se abrieron, aprendizajes y metas que alguna vez parecían lejanas.

Entre ellas está Nieve en verano, su reciente colaboración con Juan Luis Guerra, un sueño que comenzó a tomar forma hace cuatro años. Para el cantautor, compartir una canción con una de las figuras que más ha admirado desde niño tiene un significado especial y llega, además, en un momento importante de su carrera.

De sueño a realidad

La historia de "Nieve en verano" comenzó en marzo de 2022, cuando el productor dominico-venezolano Motiff le mostró la canción a Manny. La reacción del cantante fue inmediata. Sintió que finalmente había encontrado una composición que podía convertirse en el vehículo para cumplir su deseo de trabajar con Juan Luis. "Yo quiero que tú entiendas que esa canción la voy a hacer con Juan Luis Guerra", le dijo a Motiff. Ante la sorpresa del productor, Manny respondió con determinación: "No sé, pero eso va a ser así, lo decreto hoy".

Sin embargo, entendió que todavía no era el momento. Esperó tres años antes de mostrarle la canción al maestro. Finalmente, en enero de 2025, llegó el momento de presentársela. Unos meses después recibió la respuesta que tanto había esperado: el sí. "No lo podía creer. Yo dije: guao, Dios mío, qué increíble, qué ilusión esto", relata.

La colaboración requirió después un largo proceso para coordinar las agendas de ambos artistas. El resultado, para Manny, es mucho más que una canción: es la materialización de una admiración que comenzó durante su infancia. "Hoy en día estar al lado de él, tener una canción junto a él, mi voz junto a la de él, es una locura total", expresa.

Manny cuenta que otro de los elementos que hace especial esta canción es la posibilidad de conectar con sus raíces familiares. Su padre era cubano, por lo que quiso incorporar esa herencia a la propuesta musical. "Quise inyectarle un poquito de mi sangre cubana", explica. En lugar del bajo eléctrico habitual en el merengue, utilizó bajo acústico y tres cubano para aportar "ese saborcito a son" a la producción.

"Veo el video y no lo creo: primero que Juan Luis haya hecho esta colaboración conmigo y que se la haya disfrutado como se la disfrutó" Manny Cruz Artista “

Aprender a esperar

En estos 10 años como solista, uno de los mayores aprendizajes para Manny ha sido entender que no todo ocurre cuando uno quiere. Para él, la fe ha sido importante en ese proceso. Cuenta que cada noche le pide a Dios por sus sueños, pero tiene claro que debe esperar el momento indicado.

"Las cosas tienen su tiempo", afirma. Esa paciencia también ha sido necesaria para sobrellevar los sacrificios que ha implicado su carrera, especialmente en el ámbito familiar.

La distancia de su madre y su hermano, que residen en Estados Unidos, así como la pérdida de su padre hace nueve años, son parte de las experiencias que más le han marcado durante este periodo.

Manny reconoce que todavía le pesa no haber podido compartir más tiempo con su padre en sus últimos años de vida. "Sacrifiqué pasar tiempo con mi padre y la verdad que a veces me choca y me hace sentir muy mal", confiesa.

Pero aun con esos momentos difíciles, el artista asegura sentirse agradecido por el camino recorrido y por todo lo que ha podido alcanzar. "El Señor me ha dado más de lo que imaginé", afirma.

Lo que viene

Haber logrado uno de sus grandes sueños profesionales es solo el inicio de una nueva etapa en su carrera. Manny sigue pensando en los escenarios y proyectos que quiere conquistar.

solo el inicio de una etapa en su carrera. sigue pensando en los escenarios y proyectos que quiere conquistar. "Me encantaría que mis merengues se escuchen en Japón, en China, llenar el Madison Square Garden , y todo eso va a pasar porque así lo mentalizo", sostiene.

, y todo eso va a pasar porque así lo mentalizo", sostiene. Pero mientras tanto, su atención está puesta en esta nueva etapa musical y en el disco que prepara para los próximos meses. El álbum traerá nuevas colaboraciones con "artistas muy queridos" para él.

Detrás del video musical La producción de "Nieve en el verano" contó con Janina Rosado, directora musical y productora de Juan Luis Guerra, y el ingeniero de mezcla Allan Leschhorn. El videoclip, dirigido por Jean Guerra, contó con un guion de Manny Cruz, inspirado en trabajos visuales que admira.