La Cámara de Diputados otorga reconocimiento a Ramón Orlando por su trayectoria musical

Ramón Orlando celebrará este miércoles sus 50 años de trayectoria con un concierto junto a cerca de 70 artistas. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Cámara de Diputados aprobó este martes, en única lectura, otorgar un reconocimiento al maestro Ramón Orlando Valoy, con motivo de sus 50 años de trayectoria artística y sus aportes a la música dominicana.

La decisión del órgano legislativo se produce en momentos en que el artista se prepara para celebrar este miércoles medio siglo de carrera con el concierto "50 Años de Ramón Orlando y sus Amigos", que reunirá a cerca de 70 artistas en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

La Cámara de Diputados fusionó dos iniciativas depositadas por los diputados Rafael Augusto Castillo Casado y Pedro Martínez, las cuales fueron estudiadas por la Comisión Permanente de Reconocimiento de la Cámara de Diputados.

Reconocimiento a su trayectoria

Entre los considerandos de la pieza legislativa se destaca que Ramón Orlando ha sido un pionero en la internacionalización del merengue, al liderar agrupaciones de trascendencia histórica como La Orquesta Internacional y Los Cantantes.

Según establece el documento aprobado, esas agrupaciones alcanzaron los primeros lugares de popularidad en distintos países de Latinoamérica y Europa, contribuyendo a la difusión internacional del ritmo dominicano.

La resolución también resalta los reconocimientos recibidos por el artista a lo largo de su carrera.

En ese sentido, señala como uno de sus principales logros la obtención del Gran Soberano en 1992, año en que recibió además siete estatuillas de los premios Casandra, lo que lo convirtió en uno de los artistas más premiados de la historia de la música dominicana.

Ramón Orlando, además de su trayectoria como intérprete, ha desarrollado una extensa carrera como compositor, arreglista, productor y director musical, con una participación destacada en diferentes etapas de la evolución del merengue.

Resoluciones

Durante la sesión de este martes, los diputados también aprobaron el octogésimo noveno grupo de resoluciones internas, conforme a los procedimientos establecidos para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas con informes pendientes.

En este grupo de resoluciones, diputados de distintas demarcaciones solicitan al Gobierno la construcción y reconstrucción de obras, así como la instalación de servicios en sus respectivas comunidades.

El pleno también decidió liberar de lectura y dejar sobre la mesa el nonagésimo grupo de resoluciones internas, de acuerdo con los procedimientos establecidos para el conocimiento de este tipo de iniciativas.

Minuto de silencio

Durante la sesión, los diputados guardaron un minuto de silencio en memoria de Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, quien murió durante un ataque ocurrido en su residencia en Santo Domingo Este.

El homenaje también incluyó a las familias afectadas por un incendio ocurrido en Valverde de Mao, que dejó varias víctimas.

Al cerrar los trabajos de la sesión, la vicepresidenta en funciones de presidenta, Dharuelly Leany D´Aza Caraballo, informó que la próxima sesión de la Cámara de Diputados será convocada por los canales correspondientes