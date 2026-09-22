Cantante dominicana Yendry lleva su música a Tiny Desk hasta el 15 de octubre

Cantante y compositora dominicana Yendry Cony Fiorentino ( FOTO TOMADA DE LA CUENTA DE INSTAGRAM DE LA ARTISTA )

La cantante y compositora dominicana Yendry Cony Fiorentino se presenta en Tiny Desk, como parte de una programación que comenzó el 15 de septiembre y se extenderá hasta el 15 de octubre, con motivo del Mes de la Música Latina.

Nacida en República Dominicana y criada en Italia, Yendry alcanzó notoriedad en ese país en 2012, tras participar en la sexta edición de X Factor Italia. Su desempeño en el concurso le permitió obtener un contrato discográfico con Sony Music Italia.

Su música se mueve entre ritmos como el pop latino, urbano, R&B latino y electrol.

Entre 2015 y 2018 se desempeñó como vocalista principal del grupo Materianera. Posteriormente, en 2020, consolidó su proyección internacional con el lanzamiento de los sencillos "Barrio" y "Nena", que contribuyeron a ampliar su presencia en la escena musical. Ese mismo período marcó su incorporación a RCA Records y Sony Music Latin, con quienes suscribió un contrato discográfico doble.

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Reconocimientos y nominaciones

El 15 de abril de 2021, Yendry formó parte del grupo de artistas que actuaron en los Latin American Music Awards. Posteriormente, el 7 de junio de ese año, recibió una nominación a Mejor Artista Revelación en los MTV Millennial Awards 2021.

En enero de 2022, la cantante también fue nominada a Mejor Nueva Artista Femenina en los Premios Lo Nuestro.

Presencia dominicana en Tiny Desk

La participación de Yendry se suma a la presencia de artistas dominicanos en el reconocido formato musical.

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El espacio Tiny Desk Concerts, conocido por reunir a intérpretes de distintos géneros y generaciones en presentaciones íntimas, también ha servido de escenario para exponentes vinculados a la música dominicana entre ellos la exponente urbana Tokisha.