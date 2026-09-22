"50 años de Ramón Orlando" logra sold out a dos días de su celebración en el Estadio Olímpico

El maestro Ramón Orlando, al centro, junto a algunos de los colegas que lo acompañarán en el concierto por sus 50 años de trayectoria. ( CEDIDA POR KENDRY RIVERA )

El concierto "50 Años de Ramón Orlando y sus Amigos" , que protagonizará el maestro Ramón Orlando, agotó todas sus entradas a dos días de su celebración, prevista para este miércoles 23 de septiembre, a las 7:30 p. m., en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

El espectáculo, que reunirá a más de 70 artistas de distintas generaciones y géneros de la música dominicana, se extenderá hasta las 3:00 de la madrugada, según informaron anoche los productores Mario y Fernando Fernández, de EW Shows, durante un encuentro con la prensa.

Entre las figuras confirmadas se encuentra Juan Luis Guerra, quien se suma a una cartelera que también incluye a Sergio Vargas, Milly Quezada, Miriam Cruz, Cuco Valoy, Los Hermanos Rosario, Pochy Familia, Fernando Villalona, Eddy Herrera, Kinito Méndez, Pochy Familia, José Alberto El Canario, Frank Reyes, Elvis Crespo y José Virgilio Peña Suazo, entre otros.

Durante el encuentro con la prensa, los productores ofrecieron detalles de la propuesta artística y técnica preparada para celebrar las cinco décadas de trayectoria de Ramón Orlando.

Producción del espectáculo

El espectáculo no tendrá presentadores y la música será el eje de una jornada que está prevista para concluir a las 3:20 de la madrugada.

Las puertas del Estadio Olímpico Félix Sánchez abrirán a las 4:00 de la tarde.

La producción contempla aproximadamente ocho horas de música ininterrumpida, con la participación de artistas que han formado parte de distintas etapas de la trayectoria de Ramón Orlando y otros representantes de generaciones más recientes.

La cartelera incluye además a reconocidas figuras del merengue, la bachata, la salsa y otros géneros de la música popular dominicana.

También participarán Maridalia Hernández, Martha Heredia, Melina León, Michel El Buenón, Nathalie Hazim, Omega, Pavel Núñez, Pochy Familia, entre otros.

La producción contará con tecnología, efectos especiales y una infraestructura diseñada especialmente para el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Los organizadores también explicaron que se implementarán medidas destinadas a proteger el terreno del estadio durante el montaje y el desarrollo del espectáculo, debido a las características de una presentación de larga duración y gran formato.

Como parte de la celebración, los asistentes tendrán además la oportunidad de participar en la rifa de un vehículo.

La producción está a cargo de EW Shows, encabezada por Mario y Fernando Fernández, quienes destacaron el alcance de una celebración que reunirá a varias generaciones de artistas dominicanos.

El concierto llega a su fecha de realización con las entradas completamente agotadas, según confirmaron los productores durante el encuentro con la prensa celebrado anoche.

La presentación permitirá al público disfrutar de una extensa jornada musical en la que Ramón Orlando compartirá escenario con artistas que han acompañado distintas etapas de la música dominicana.