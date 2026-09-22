Elvis Crespo: "Estoy más que feliz" de participar en "50 años de Ramón Orlando y sus amigos"

Elvis Crespo será uno de los artistas invitados al concierto "50 años de Ramón Orlando y sus amigos", este miércoles en el Estadio Olímpico. ( EFE/ARCHIVO )

El merenguero puertorriqueño Elvis Crespo será uno de los artistas que acompañará este miércoles al maestro Ramón Orlando en el concierto "50 años de Ramón Orlando y sus amigos", una celebración por sus cinco décadas de trayectoria artística que reunirá a más de 70 artistas en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Crespo expresó su entusiasmo por formar parte de esta celebración y destacó la influencia que Ramón Orlando ha ejercido en su carrera musical desde que era niño.

"Yo estaba en Kindergarten cuando Ramón decide abrir una carrera maravillosa, comenzar una carrera maravillosa. Me influenció desde nene", expresó el intérprete de "Suavemente" durante una conversación este martes en el ensayo general en el estadio.

El artista puertorriqueño contó que se prepara con especial entusiasmo para su participación en el concierto y que ha trabajado cuidadosamente la canción que interpretará durante la celebración.

"Cuando me dijeron la canción que yo iba a cantar, yo por poco me muero. La he repasado, la he interpretado, la estoy haciendo mía para cumplir con el maestro en mi presentación en su 50 aniversario", manifestó.

Para Crespo, la trayectoria de Ramón Orlando puede resumirse en una palabra: "Calidad".

Al explicar su respuesta, destacó el reconocimiento que el maestro dominicano ha construido a través de los años y recordó la recepción que tuvo durante sus presentaciones en Puerto Rico.

"La reputación de Ramón Orlando con su orquesta internacional. Yo recuerdo cuando yo estaba comenzando en esto, que cuando fue a Puerto Rico, iban más músicos a verlo que audiencias, con la calidad que siempre él proyectó en su trabajo discográfico", recordó.

El intérprete también resaltó la capacidad musical de Ramón Orlando y la variedad de su obra.

"Mensajes románticos increíbles, obras maravillosas, un súper músico, versátil, talentoso, ¿qué más puedo decir?", expresó Crespo al referirse al legado del artista dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/26/ramon-orlando.jpg El maestro Ramón Orlando celebra sus 50 años. (ARCHIVO)

Nuevo álbum en camino

Además de su participación en "50 años de Ramón Orlando y sus amigos", Elvis Crespo trabaja actualmente en un nuevo álbum de estudio que espera lanzar a principios de 2027.

El cantante adelantó que el proyecto representa una etapa de renovación musical, en la que busca explorar nuevos colores y establecer colaboraciones con artistas jóvenes.

"Estoy trabajando en mi próximo álbum que espero lanzarle a principios del próximo año", informó.

Crespo explicó que ya trabaja en nuevas canciones y que una de sus prioridades es conectar con intérpretes de las nuevas generaciones.

"Ya estamos con la canción, estoy de lanzamiento esta semana con la canción 'Pa' Bailar' con BL, reinventándome, buscando la forma de cómo hacer colaboraciones con muchachos de hoy que disfrutan cuando yo les invito, cuando colaboramos, disfrutando en este momento presente", dijo.

El artista prefirió no revelar por ahora los nombres de otros posibles colaboradores que podrían formar parte del disco, particularmente los de República Dominicana.

"Si la digo ahora, se me distrae la idea, creo una distracción y quiero enfocarme en esta canción ahora con BL, así que estén pendientes cuando salga el álbum", respondió cuando fue consultado sobre una posible colaboración con artistas dominicanos.

Crespo mantiene así dos proyectos importantes en su agenda: su participación en la celebración de las cinco décadas de carrera de Ramón Orlando y la preparación de un nuevo álbum con el que pretende acercarse a artistas de las nuevas generaciones.

Una celebración de cinco décadas

El concierto "50 años de Ramón Orlando y sus amigos" se celebrará este miércoles en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde el maestro dominicano festejará sus 50 años de trayectoria acompañado por colegas y artistas de distintas generaciones.

La participación de Elvis Crespo forma parte de una cartelera que reúne a reconocidas figuras de la música dominicana e invitados internacionales para celebrar la carrera de Ramón Orlando.

Para el merenguero puertorriqueño, la presentación representa también una oportunidad para rendir homenaje a un músico cuya trayectoria comenzó a seguir desde niño y cuya obra reconoce por su calidad, versatilidad y aporte a la música.

"Estoy más que feliz" de formar parte de esta gran celebración, expresó Crespo, quien este miércoles llevará nuevamente su música a un escenario dominicano para acompañar a Ramón Orlando en "50 años de Ramón Orlando y sus amigos"