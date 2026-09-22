La drástica decisión de Yiyo Sarante tras la tragedia que enluta a su hermano Julián Oro Duro

Yiyo Sarante en una imagen de archivo, el cantante decidió apoyar a su hermano Julián Oro Duro tras el asesinato de su esposa. ( TOMADA DE LAS REDES SOCIALES DE YIYO SARANTE )

El salsero dominicano Yiyo Sarante anunció la reprogramación de sus próximas presentaciones tras el difícil momento que atraviesa su familia por el asesinato de su cuñada, esposa del también cantante Julián Oro Duro, quien resultó herido durante el incidente y permanece hospitalizado.

A través de comunicados oficializados como "Nota Luctuosa" y un "Aviso" formal, el equipo de trabajo del artista informó la posposición de los eventos pautados para esta semana: la presentación del 23 de septiembre en Ferro Café y la del 26 de septiembre en Euphoria.

"Debido a la situación que nos ha tocado atravesar, nos vemos en la necesidad de reprogramar las presentaciones previstas", detalla el comunicado emitido por la oficina del cantante.

Asimismo, expresaron sus disculpas con el público, promotores y allegados por los inconvenientes causados, agradeciendo la comprensión y las muestras de solidaridad recibidas.

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El equipo de Yiyo Sarante confirmó que las nuevas fechas para ambas presentaciones serán anunciadas oportunamente.

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Sobre la tragedia

Sarante lamentó profundamente el ataque ocurrido a su hermano, el también artista Julián Oro Duro en su residencia en San Isidro, en un hecho en el que resultó muerta su esposa, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram con una imagen de su cuñada, el intérprete de "Corazón de acero" pidió fortaleza y fuerza en este momento tan difícil para Julián y la familia Sarante Castillo.

"Mi hermano Julián no existen palabras suficientes para aliviar un dolor tan grande. Le pido a Dios que nos dé fuerza y fortaleza. Descansa en paz, Zeni", fue el mensaje de Yiyo en su cuenta de Instagram.