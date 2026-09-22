Natalia Jiménez se presentará con su show "La Jiménez Parte 2" en el Teatro Nacional

Natalia Jiménez se presentará nuevamente en República Dominicana en noviembre. ( CEDIDA POR CÉSAR SUÁREZ JR. )

Natalia Jiménez volverá a encontrarse con el público dominicano el próximo 29 de noviembre, cuando presente "La Jiménez Parte 2", una nueva entrega del espectáculo que ha llevado a distintos escenarios internacionales y en el que la artista revisita canciones de grandes figuras de la música en español desde su propia interpretación, esta vez interpretando nuevos temas.

La presentación tendrá lugar en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, a las 8:00 de la noche, bajo la producción de César Suárez Jr.

El concepto de "La Jiménez Parte 2" amplía el repertorio de homenajes que Natalia Jiménez ha desarrollado en este espectáculo, con canciones vinculadas a figuras fundamentales de la música hispanoamericana como Camilo Sesto, Rocío Dúrcal, José José, Marco Antonio Solís, Juan Gabriel, entre otros.

La propuesta da continuidad a un espectáculo que durante 2025 superó las 60 presentaciones en escenarios de Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana y otros mercados de América Latina.

Su recorrido internacional consolidó "La Jiménez" como una propuesta centrada en la interpretación de clásicos de la música en español y en el vínculo de la artista con un repertorio que ha acompañado distintas generaciones.

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Las boletas estarán disponibles a través de Uepa Tickets. Para información, los interesados pueden comunicarse al 809-227-1344.

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