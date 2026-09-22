La guitarra aparece temprano en la conversación. No es un recurso de entrevista: es parte de la manera en que Pavel Núñez y Pamel Mancebo se entienden. Hablan de canciones, se completan las frases y, cuando llega el momento, tocan.

Durante su visita a Diario Libre, los dos cantautores dieron una muestra espontánea de la conexión artística que sustenta su próximo concierto.

Por primera vez, compartirán una presentación completa, permaneciendo juntos durante todo el espectáculo, intercambiando voces, guitarras y repertorios.

La idea, cuentan, llevaba tiempo rondando. Terminó de tomar forma alrededor de una canción: "Si ella no faltara alguna vez", clásico de Pablo Milanés que ambos grabaron y que terminó funcionando como punto de encuentro.

La fecha quedó fijada para el 26 de septiembre en Hard Rock Café y, como dicen ellos, se alinearon los planetas.

"Este es el primer concierto de Pavel y mío donde todo el tiempo vamos a estar en tarima", explica Mancebo. En sus canciones, Pavel hará coros; en las de Pavel, Pamel tomará la guitarra. La fórmula es sencilla, pero tiene detrás una relación musical construida durante años.

Canciones que saben esperar

Ambos coinciden en que una canción capaz de permanecer debe escapar de la urgencia de lo inmediato.

Para Pavel Núñez, la longevidad de una composición está vinculada con su capacidad de convertirse en una canción "necesaria": una pieza que acompañe al público cuando termina el ruido cotidiano y aparecen las preguntas, las pérdidas, el amor o el desamor.

"Nosotros somos los cantantes que estamos a una esquina después del teteo", plantea. Cuando se apagan las redes sociales y llega la intimidad, sostiene, la canción melódica recupera su función: acompañar, identificar una emoción y servir de catarsis.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/170926-pavel-y-pamel-003-86f6890a.jpg Pavel Núñez y Pamel Mancebo tras su visita a Diario Libre. (DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO)

Mancebo coincide desde otra perspectiva. No se trata de escribir canciones exprés sobre el tema del momento, sino de abordar aquello que no pierde vigencia. "El amor, el desamor, lo que tú sientes por otra persona, lo que siente esa persona por ti" siguen siendo territorios universales.

La conversación revela, además, dos maneras distintas de llegar al mismo lugar. Mancebo encuentra buena parte de sus historias en la experiencia propia. Núñez habla del oficio: libros, películas, pinturas, memoria y observación. Para él, la inspiración no es tanto una aparición milagrosa como una búsqueda constante.

La canción, dice, "tiene que tener personalidad" y la capacidad de "usarme como puente".

Una generación que todavía canta

Hablar de música melódica en tiempos dominados por los ritmos de consumo inmediato podría parecer, a primera vista, una declaración de principios. Ellos prefieren verlo como una conversación sobre necesidades distintas.

Núñez sostiene que el éxito mediático y el impacto social no son necesariamente la misma cosa. Una canción puede dominar las plataformas y, sin embargo, no convertirse en parte de la vida emocional de una persona. La prueba, afirma, está en otro lugar: en el público que continúa comprando entradas y buscando conciertos de artistas que hacen de la melodía y la palabra el centro de su propuesta.

Mancebo agrega que existe una nueva generación acercándose otra vez a sonidos que parecían pertenecer a otra época. El regreso del vinilo y el interés de jóvenes por la música melódica son, para él, señales de que la melodía no desapareció; simplemente estaba esperando su momento.

"Estar pegado a un presupuesto y tener impacto social es otra cosa", resume Núñez. Y en esa diferencia encuentran también una explicación para seguir apostando por canciones hechas para escuchar, cantar y sentir.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/170926-pavel-y-pamel-007-0de8567d.jpg Los cantautores Pavel Núñez y Pamel Mancebo. (NELSON PULIDO)

Pablo Milanés, un puente entre generaciones

En esa defensa de la canción como patrimonio emocional aparece inevitablemente Pablo Milanés.

Para Núñez, la relación fue además personal. A través de Víctor Víctor, estableció una amistad con el cantautor cubano que terminó en una colaboración y en un vínculo cercano con su entorno musical.

Recuerda, incluso, el enorme reconocimiento que Víctor Víctor tenía en Cuba, una dimensión que, según explica, no siempre se conoció suficientemente en República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/170926-pavel-y-pamel-001-ce99b46e.jpg Pavel Núñez en su conversación con Diario Libre. (NELSON PULIDO)

Mancebo llegó a Milanés por otra vía: la admiración por su obra. De todo su repertorio, fue precisamente "Si ella no faltara alguna vez" la canción que sintió más cercana para este proyecto.

En ambos casos, Milanés representa una misma lección: la profundidad no necesita excesos. Para Núñez, el cubano es el referente del compositor capaz de alcanzar grandes emociones desde la sencillez. Puede ser que ahí esté una de las claves del encuentro entre ambos dominicanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/170926-pavel-y-pamel-002-30dfd7e6.jpg Pamel Mancebo con su guitarra durante la entrevista con Diario Libre. (NELSON PULIDO)

Dos estilos, una guitarra

Si hubiera que resumir la sociedad musical de Pavel Núñez y Pamel Mancebo, ellos mismos tienen la respuesta: "Él toca más que yo guitarra y yo escribo más que él".

La frase, repetida casi como un chiste privado durante las preguntas rápidas de Diario Libre, termina funcionando como definición de la dupla. Uno aporta una fortaleza que complementa al otro y viceversa.

En la conversación, además, aparece algo más difícil de ensayar: la naturalidad. Se interrumpen, se completan las ideas, discrepan en matices y vuelven a encontrarse en la música. Cuando toman las guitarras, la entrevista deja de ser solamente una conversación y se convierte en una pequeña demostración de lo que ocurrirá en el escenario.

El repertorio será amplio, pero el concepto es claro: dos cantautores de una misma generación compartiendo canciones, instrumentos y memoria musical, sin teloneros emocionales ni turnos estrictos.

Por eso la invitación para el público es casi una pregunta: ¿qué canción no puede faltar?

El 26 de septiembre, en Hard Rock Café Santo Domingo, Pavel Núñez y Pamel Mancebo buscarán responderla juntos, guitarra en mano y con la convicción de que, cuando una canción encuentra a quien necesita escucharla, deja de pertenecer únicamente a quien la escribió.