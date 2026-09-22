Sexappeal y Junior El Pony se presentarán en Ferro Café

Sexappeal, reconocido salsero dominicano, protagonizará este viernes una presentación especial en Ferro Café. ( CEDIDA POR EL ARTISTA )

El salsero dominicano Sexappeal, junto a Junior "El Pony" y Meléndez Levita, se presentará este viernes 25 de septiembre, a las 10:00 de la noche, en Ferro Café, en una velada dedicada a la música tropical.

Sexappeal, uno de los exponentes de la salsa dominicana, tendrá a su cargo el segmento principal del espectáculo, en el que interpretará parte del repertorio que ha marcado su trayectoria artística.

La presentación contará además con la participación de Junior "El Pony" y Meléndez Levita, quienes completarán la cartelera de una noche concebida para cantar, bailar y disfrutar de la música en vivo.

El concierto tendrá como escenario Ferro Café, ubicado en la calle Manuel de Jesús Troncoso, Plaza Dorada, en el ensanche Piantini, Distrito Nacional.

La iniciativa

La producción del espectáculo está a cargo de Rosa Minaya Entertainment, empresa dirigida por la empresaria artística Rosa Minaya, quien continúa desarrollando propuestas musicales dentro de la escena del entretenimiento dominicano.

La presentación forma parte de la agenda de actividades impulsada por la productora, que apuesta por crear espacios para artistas dominicanos y acercar diferentes propuestas musicales al público.

Además de su labor como empresaria y productora artística, Rosa Minaya es médica epidemióloga y docente universitaria. Su incursión en el entretenimiento le ha permitido combinar su experiencia profesional con su interés por la producción de espectáculos.

Minaya ha trasladado a esta faceta la disciplina, planificación y capacidad organizativa vinculadas a su ejercicio profesional, prestando atención tanto a la selección artística como a los distintos elementos que intervienen en la realización de los eventos.

Una apuesta por la música dominicana

Con esta presentación, Rosa Minaya Entertainment reúne en un mismo escenario a Sexappeal, Junior «El Pony» y Meléndez Levita, como parte de su apuesta por mantener una programación enfocada en artistas nacionales.