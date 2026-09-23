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concierto 3 x Todas las Canciones
concierto 3 x Todas las Canciones

José Antonio Rodríguez, Raúl Torres y Manuel Jiménez compartirán sus experiencias y composiciones en una velada única

El concierto "3 x todas las canciones" se llevará a cabo en el Bar Juan Lockward

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    José Antonio Rodríguez, Raúl Torres y Manuel Jiménez compartirán sus experiencias y composiciones en una velada única
    José Antonio Rodríguez se presenta en el Bar Juan Lockward, acompañado en el piano por el maestro Manuel Tejada.
    (CORTESÍA DE PEDRO J. BONILLA)

    Los cantautores José Antonio Rodríguez, Raúl Torres y Manuel Jiménez compartirán escenario el viernes 9 de octubre, a las 8:30 de la noche, durante el concierto 3 x todas las canciones, que se realizará en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito.

    La propuesta reunirá a tres reconocidos compositores e intérpretes en una velada dedicada a la canción de autor, con un repertorio que permitirá al público disfrutar de las obras que han marcado sus respectivas trayectorias.

    El encuentro propone un formato cercano y acústico, en el que las canciones ocuparán el centro de la presentación y los tres artistas podrán compartir sus composiciones y experiencias musicales con el público.

    José Antonio Rodríguez cuenta con una amplia trayectoria como cantautor, compositor y productor dominicano. Su obra forma parte del repertorio de la música popular dominicana y ha desarrollado una carrera vinculada a la canción social, romántica y de contenido autoral.

    Raúl Torres, cantautor cubano, es conocido por una producción musical que combina trova, canción de autor y elementos de la música latinoamericana. Su repertorio incluye composiciones que han trascendido las fronteras de Cuba y forman parte del movimiento de la canción contemporánea de la región.

    Manuel Jiménez, cantautor y compositor dominicano, también ha desarrollado una trayectoria vinculada a la canción de autor y a la composición de temas interpretados por diferentes artistas.

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    Infografía
    Manuel Jiménez interpretará sus éxitos. (SUMINISTRADA POR EL ARTISTA)

    El concierto 3 x todas las canciones plantea un encuentro entre tres creadores con diferentes recorridos, pero unidos por una concepción de la música en la que la composición y la interpretación tienen un papel central.

    La producción invita al público a encontrarse con las canciones en un formato que privilegia las letras, las melodías y la interpretación, en uno de los espacios culturales más emblemáticos de Santo Domingo.

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    Información de entradas

    La presentación está programada para el viernes 9 de octubre a las 8:30 de la noche.

    Las entradas tienen un precio de RD$1,000 por persona y están disponibles a través de SmartTicket.com.do y en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional.

    El concierto se presenta como una oportunidad para disfrutar en una misma noche de las composiciones y voces de José Antonio Rodríguez, Raúl Torres y Manuel Jiménez, tres artistas vinculados a la tradición de la canción de autor en Iberoamérica.

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