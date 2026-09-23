José Antonio Rodríguez, Raúl Torres y Manuel Jiménez compartirán sus experiencias y composiciones en una velada única

José Antonio Rodríguez se presenta en el Bar Juan Lockward, acompañado en el piano por el maestro Manuel Tejada. ( CORTESÍA DE PEDRO J. BONILLA )

Los cantautores José Antonio Rodríguez, Raúl Torres y Manuel Jiménez compartirán escenario el viernes 9 de octubre, a las 8:30 de la noche, durante el concierto 3 x todas las canciones, que se realizará en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La propuesta reunirá a tres reconocidos compositores e intérpretes en una velada dedicada a la canción de autor, con un repertorio que permitirá al público disfrutar de las obras que han marcado sus respectivas trayectorias.

El encuentro propone un formato cercano y acústico, en el que las canciones ocuparán el centro de la presentación y los tres artistas podrán compartir sus composiciones y experiencias musicales con el público.

José Antonio Rodríguez cuenta con una amplia trayectoria como cantautor, compositor y productor dominicano. Su obra forma parte del repertorio de la música popular dominicana y ha desarrollado una carrera vinculada a la canción social, romántica y de contenido autoral.

Raúl Torres, cantautor cubano, es conocido por una producción musical que combina trova, canción de autor y elementos de la música latinoamericana. Su repertorio incluye composiciones que han trascendido las fronteras de Cuba y forman parte del movimiento de la canción contemporánea de la región.

Manuel Jiménez, cantautor y compositor dominicano, también ha desarrollado una trayectoria vinculada a la canción de autor y a la composición de temas interpretados por diferentes artistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/concierto-de-manuel-jimenez-y-jackeline-estevez-el-13-de-febrero-61738d22.jpg Manuel Jiménez interpretará sus éxitos. (SUMINISTRADA POR EL ARTISTA)

El concierto 3 x todas las canciones plantea un encuentro entre tres creadores con diferentes recorridos, pero unidos por una concepción de la música en la que la composición y la interpretación tienen un papel central.

La producción invita al público a encontrarse con las canciones en un formato que privilegia las letras, las melodías y la interpretación, en uno de los espacios culturales más emblemáticos de Santo Domingo.

Información de entradas

La presentación está programada para el viernes 9 de octubre a las 8:30 de la noche.

Las entradas tienen un precio de RD$1,000 por persona y están disponibles a través de SmartTicket.com.do y en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional.

El concierto se presenta como una oportunidad para disfrutar en una misma noche de las composiciones y voces de José Antonio Rodríguez, Raúl Torres y Manuel Jiménez, tres artistas vinculados a la tradición de la canción de autor en Iberoamérica.