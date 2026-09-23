José Antonio Rodríguez, Raúl Torres y Manuel Jiménez compartirán sus experiencias y composiciones en una velada única
El concierto "3 x todas las canciones" se llevará a cabo en el Bar Juan Lockward
Los cantautores José Antonio Rodríguez, Raúl Torres y Manuel Jiménez compartirán escenario el viernes 9 de octubre, a las 8:30 de la noche, durante el concierto 3 x todas las canciones, que se realizará en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito.
La propuesta reunirá a tres reconocidos compositores e intérpretes en una velada dedicada a la canción de autor, con un repertorio que permitirá al público disfrutar de las obras que han marcado sus respectivas trayectorias.
El encuentro propone un formato cercano y acústico, en el que las canciones ocuparán el centro de la presentación y los tres artistas podrán compartir sus composiciones y experiencias musicales con el público.
José Antonio Rodríguez cuenta con una amplia trayectoria como cantautor, compositor y productor dominicano. Su obra forma parte del repertorio de la música popular dominicana y ha desarrollado una carrera vinculada a la canción social, romántica y de contenido autoral.
Raúl Torres, cantautor cubano, es conocido por una producción musical que combina trova, canción de autor y elementos de la música latinoamericana. Su repertorio incluye composiciones que han trascendido las fronteras de Cuba y forman parte del movimiento de la canción contemporánea de la región.
Manuel Jiménez, cantautor y compositor dominicano, también ha desarrollado una trayectoria vinculada a la canción de autor y a la composición de temas interpretados por diferentes artistas.
El concierto 3 x todas las canciones plantea un encuentro entre tres creadores con diferentes recorridos, pero unidos por una concepción de la música en la que la composición y la interpretación tienen un papel central.
La producción invita al público a encontrarse con las canciones en un formato que privilegia las letras, las melodías y la interpretación, en uno de los espacios culturales más emblemáticos de Santo Domingo.
Información de entradas
La presentación está programada para el viernes 9 de octubre a las 8:30 de la noche.
Las entradas tienen un precio de RD$1,000 por persona y están disponibles a través de SmartTicket.com.do y en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional.
El concierto se presenta como una oportunidad para disfrutar en una misma noche de las composiciones y voces de José Antonio Rodríguez, Raúl Torres y Manuel Jiménez, tres artistas vinculados a la tradición de la canción de autor en Iberoamérica.