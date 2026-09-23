A solo horas del esperado concierto "50 años: Ramón Orlando y sus amigos", a celebrarse hoy 23 de septiembre, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, la camaradería y la emotividad se apoderaron de los ensayos. El maestro Juan Luis Guerra expresó su entusiasmo y orgullo por formar parte de este acontecimiento histórico que reunirá a más de 70 artistas de la música dominicana y tropical.

Durante los preparativos del espectáculo, el líder de 4.40 destacó la trascendencia de la carrera del homenajeado y el valor de su legado musical para la República Dominicana.

"Estamos felices de compartir con él, es honra a quien honor merece. Esta carrera de 50 años que nos ha regalado a todos los dominicanos es digna de alabanza y de felicitarlo. Estamos aquí para dar lo mejor de nosotros y que sea una noche muy especial", manifestó Guerra.

El intérprete de La bilirrubina también resaltó la oportunidad que ha tenido en estos ensayos para reencontrarse y compartir de manera cercana con colegas del género popular y el merengue. "Me he divertido mucho, he disfrutado muchísimo. Compartir con ellos, con tantas personas que admiro realmente, es una bendición. Adelante Ramón, Dios te bendiga", añadió.

Por su parte, Ramón Orlando agradeció el gesto y la presencia del cantautor, afirmando que su participación consolida el encuentro más relevante de la música nacional en los últimos tiempos: "Creo que el acontecimiento más grande, a nivel de unidad y de hermandad de la música dominicana, se está dando ahora".

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Un evento masivo con boletería agotada

El concierto, pautado para iniciar a las 7:30 p.m. y extenderse hasta las 3:00 a.m., cuenta con un montaje técnico y artístico de gran escala a cargo de los productores Mario y Fernando Fernández, de EW Shows. Según dieron a conocer los organizadores, la respuesta del público fue la esperada, logrando vender la totalidad de las entradas dos días antes de la cita.

Además de Juan Luis Guerra, la cartelera histórica reunirá a figuras emblemáticas como Milly Quezada, Sergio Vargas, Miriam Cruz, Fernando Villalona, Los Hermanos Rosario, Cuco Valoy, Eddy Herrera, Pochy Familia, Frank Reyes, Elvis Crespo y Peña Suazo, entre muchos otros. La promesa es una velada diseñada para repasar medio siglo de éxitos.