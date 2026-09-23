Fefita La Grande será homenajeada con cuatro actividades en Nueva Jersey por el Desfile Dominicano

Fefita La Grande será homenajeada esta semana en Nueva Jersey con cuatro actividades que reconocerán su trayectoria y aporte a la música típica dominicana. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La veterana merenguera típica Fefita La Grande será reconocida esta semana en Nueva Jersey con una serie de actividades que culminarán con el Desfile Dominicano de Hudson County, programado para el domingo 27 de septiembre.

Los homenajes comenzarán este miércoles 23 de septiembre con una noche de gala en Graycliff, donde la artista recibirá proclamas del estado de Nueva Jersey y un reconocimiento de la comunidad dominicana.

Durante la ceremonia también se le impondrá la banda como Reina del Desfile Dominico-Americano del Condado de Hudson, como parte de las actividades organizadas en honor a su trayectoria y aporte a la música típica dominicana.

La gala está pautada para las 7:00 de la noche en Graycliff, ubicado en 122 Moonachie Ave., Moonachie, Nueva Jersey.

El jueves 24 de septiembre continuará el programa de reconocimientos con una ceremonia a las 12:00 del mediodía, durante la cual una calle de Nueva Jersey llevará el nombre de Fefita La Grande Way.

La vía corresponde a la calle 32, entre Bergenline Avenue y New York Avenue, en reconocimiento a la artista dominicana, considerada una de las figuras más representativas de la música típica.

El viernes 25 de septiembre, a las 6:00 de la tarde, se realizará la presentación de una película sobre Fefita La Grande en el teatro de la escuela Gilmore.

Las actividades concluirán el domingo 27 de septiembre con el tradicional Desfile Dominicano de Hudson County, que este año tendrá como uno de sus principales atractivos el homenaje a la llamada "Gran Soberana" de la música típica dominicana.

Impacto en la comunidad

El desfile comenzará a las 11:00 de la mañana en la calle 80 y recorrerá Bergenline Avenue hasta la calle 43, en Union City.

El recorrido atravesará los municipios de North Bergen, Guttenberg, West New York y Union City, donde se espera la participación de representantes de la comunidad dominicana y de otras nacionalidades.

Bajo el lema "Somos Raíces", el desfile celebrará la cultura, las tradiciones, la música y el folclore dominicanos, con la güira, los tambores, el acordeón y el perico ripiao como elementos representativos de la identidad musical de Quisqueya.

La organización ha definido a Fefita La Grande como "la inigualable" y destaca su trayectoria como ícono de la música típica y de la cultura dominicana.

El homenaje forma parte de una programación que busca resaltar las raíces dominicanas y mantener vivas las tradiciones de la comunidad residente en el condado de Hudson.

Fefita La Grande, con una trayectoria de décadas en los escenarios, se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del merengue típico y en un referente de la cultura popular dominicana.

La celebración en Nueva Jersey representa además un reconocimiento a la influencia de la música dominicana entre las comunidades criollas radicadas en Estados Unidos.

La programación combina reconocimientos institucionales, actividades culturales, cine y el tradicional desfile, con Fefita La Grande como figura central de esta edición.

La jornada del domingo tendrá como escenario Bergenline Avenue, una de las principales vías comerciales y culturales de la comunidad dominicana en Hudson County, donde cada año se congregan miles de personas para celebrar sus raíces.

Con estas actividades, los organizadores buscan convertir el homenaje a Fefita La Grande en una celebración de la identidad dominicana y del legado cultural que la comunidad mantiene en Nueva Jersey