Sobresoma: la banda dominicana que pasó de una casa en Palmar de Ocoa al Music Row, en Nashville

Los integrantes de la banda dominicana Sobresoma posan tras anunciar su nuevo tema "Nada es Suficiente". ( FUENTE EXTERNA )

De una casa frente al mar en Palmar de Ocoa a los icónicos estudios de Music Row en Nashville. A apenas diez meses de haber publicado su álbum debut, la banda dominicana Sobresoma regresa con el estreno de "Nada es Suficiente", un sencillo que marca un hito en su internacionalización y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Este lanzamiento es el primero de cuatro sencillos que el trío publicó en este ciclo. Las sesiones de grabación se repartieron entre County Q y el legendario Ocean Way Studios —una imponente iglesia neogótica de piedra convertida en estudio en 1996—, contando además con el respaldo de la prestigiosa marca de guitarras Gibson.

La producción del tema estuvo a cargo de un equipo de gran calibre: José Luis "Pepe" Pagán, compositor del éxito "Valió la pena" de Marc Anthony y Pilo Gómez, guitarrista argentino y director musical de Charly García.

Mientras que su álbum anterior contó en la mezcla con Álvaro Villagra (ingeniero de Los Fabulosos Cadillacs y ganador del Grammy por Supernatural de Santana), este nuevo sencillo se resolvió dentro de casa: la mezcla y la masterización corrieron por cuenta de Marcos Pión, miembro de la agrupación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/whatsapp-image-2026-09-23-at-34038-pm-1-97fed9ff.jpeg Integrantes de la banda dominicana Sobresoma. (SUMINISTRADA POR SOBREMESA)

De Santo Domingo a los escenarios globales

Formada en 2021 en Santo Domingo por Marcos Pión, Esteban Peña y Diego Venegas, Sobresoma ha construido una sólida trayectoria en la escena local.

Se han presentado en festivales y escenarios como el Pineapple Ball, Isle of Light, OkToBeer y el Jet Set, compartiendo cartel con artistas de la talla de The Wailers, Rawayana, Miami Horror y Bacilos. Además, en 2024 concretaron su debut internacional en Buenos Aires bajo su propio sello, Soma Records.

Como parte de su agenda inmediata, la banda llevará su música al Oktoberfest que se celebrará este 17 de octubre en el Parque Central de Santiago, la Ciudad Corazón.