Ramón Orlando celebra sus 50 años con una noche histórica en el Estadio Olímpico

Ramón Orlando comparte escenario con Juan Luis Guerra durante la celebración de sus 50 años de carrera en el Estadio Olímpico. ( CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN DEL CONCIERTO )

Ramón Orlando celebró sus 50 años de carrera artística a lo grande: con un Estadio Olímpico Félix Sánchez entregado a su música y una constelación de artistas que lo acompañó en un recorrido por cinco décadas de merengue dominicano.

El maestro subió al escenario poco después de las 8:00 de la noche y abrió el concierto con "No hay nadie más", dando inicio a una jornada que reunió a alrededor de 70 artistas y que se extendió hasta pasadas las 4:00 de la madrugada.

Las gradas fueron habilitadas a capacidad, mientras el público también ocupó las áreas VIP y Special Guest dispuestas para la celebración. Personas de todas las edades e incluso en silla de ruedas dijeron presentes en esta noche histórica, y convirtieron los pasillos en pistas de baile hasta la última canción.

Una noche dedicada al merengue

Luego de su apertura, Ramón Orlando compartió el escenario con destacados exponentes del merengue, quienes se integraron a la banda dirigida por el propio maestro.

Los primeros artistas en subir al escenario fueron Elvis Crespo, Fénix Ortiz, Miguel Miguel, Eddy Herrera, Ray Miguel, Carlos David, Aramis Camilo, Sergio Vargas y Fernando Villalona, quienes acompañaron a Ramón Orlando en una jornada marcada por la celebración de medio siglo de trayectoria.

La presencia de estas figuras convirtió el escenario del Estadio Olímpico en un punto de encuentro de varias generaciones del merengue dominicano.

Ramón Orlando, visiblemente emocionado por la respuesta del público, agradeció la presencia de los asistentes y exclamó: "¡Qué grande es Dios, aleluya!".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/juan-luis-guerra-2-8416b346.jpg Juan Luis Guerra fue uno de los invitados especiales de la celebración de los 50 años de carrera de Ramón Orlando. (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN DEL CONCIERTO)

Juan Luis Guerra, uno de los momentos especiales

Uno de los momentos más esperados de la noche se produjo cerca de las 9:00, cuando Ramón Orlando anunció la presencia de Juan Luis Guerra.

Al presentarlo, el maestro agradeció públicamente su presencia y lo definió como "el artista más grande de la República Dominicana".

Juan Luis Guerra subió entonces al escenario para interpretar "Las Avispas", uno de los temas emblemáticos de su repertorio, provocando una nueva reacción del público que acudió al Estadio Olímpico para acompañar a Ramón Orlando en esta celebración.

También interpretó "La Bilirrubina" poniendo a todos los presentes a bailar incluso en sus asientos con espacio limitado.

La participación de Guerra se sumó a una noche en la que Ramón Orlando ha reunido a importantes representantes de la música dominicana y a artistas vinculados a diferentes generaciones del merengue.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/ramon-y-milly-edcfb0db.jpg Ramón Orlando y Milly Quezada durante la histórica celebración del maestro en el Estadio Olímpico. (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN DEL CONCIERTO)

Los clásicos siguieron llegando

Después de la participación de Guerra, el escenario continuó recibiendo a figuras que forman parte de la historia del merengue.

Gabby Arias cantó "Hay algo en ella", mientras que Peter Cruz entonó "Cometa blanca" y Henry García "Te quiero".

Y llegó el turno de las mujeres. Milly Quezada interpretó "Para darte mi vida" y "Solo contigo", mientras Miriam Cruz puso a bailar al público con "La loba" y "La carnada".

La música dio paso entonces a uno de los segmentos más emotivos de la noche: un homenaje a artistas fallecidos que dejaron huella en el género.

Silvio Mora, Danny Matías, Javier Villamán, Rusbelt, Adriana Green, Willie Hierro, Ray Polanco y otros intérpretes recordaron a figuras como Diómedes, Raphy Matías, Félix Cumbe, Benny Sadel, Cherito, Henry Hierro, Alex Bueno y Rubby Pérez.

El recuerdo de Rubby Pérez tuvo uno de sus momentos más especiales cuando Zulinka subió al escenario. La cantante le entregó a Ramón Orlando una bufanda de las que utilizaba el fallecido merenguero, como gesto de cariño y admiración. El maestro la recibió y, de inmediato, se la colocó. La bufanda azul permaneció con él mientras continuaba el espectáculo.

Zulinka y Miguel también interpretaron "De color de rosa" y "Volveré", dos temas que sirvieron para mantener vivo el recuerdo de Rubby Pérez frente al público del Olímpico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/sergio-eddy-y-fernando-f5340cff.jpg Sergio Vargas, Eddy Herrera y Fernando Villalona acompañaron a Ramón Orlando en la celebración de sus 50 años de carrera. (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN DEL CONCIERTO)

Los Rosario pusieron a bailar al Olímpico

El merengue volvió a tomar fuerza con Los Hermanos Rosario.

La agrupación interpretó "Rompecintura", "El lápiz" y "La dueña del swing", tres canciones que provocaron que el público se levantara de sus asientos para seguir el ritmo.

La participación de Los Rosario fue parte de un recorrido por diferentes épocas del merengue, en el que los clásicos fueron ocupando el escenario uno detrás de otro.

También pasaron por la tarima Peña Suazo, Kinito Méndez, Pochy Familia y Jandy Ventura, quien llegó con "El legado", en una presentación que incluyó un reconocimiento al maestro Johnny Ventura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/elvis-crespo-y-ramon-orlando-81792a78.jpg Ramón Orlando junto al merenguero puertorriqueño Elvis Crespo en una noche dedicada a cinco décadas de música. (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN DEL CONCIERTO.)

Una pausa para la salsa y las baladas

La noche cambió de ritmo con la llegada de la salsa. Jura Valoy, John Salgado, Menteabierta, Michel El Buenón, Sexappeal y José Alberto El Canario llevaron el género a la tarima, mientras Cuco Valoy protagonizó otro de los segmentos especiales con "Pasito colombiano" y "Juliana".

La presentación de Cuco Valoy estuvo acompañada por Henry García y Sergio George, en un momento que también incluyó fuegos artificiales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/whatsapp-image-2026-09-23-at-93907-pm-58363674.jpeg Eddy Herrera, Ramón Orlando, Fernando Villalona y Sergio Vargas. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Más adelante, el espectáculo tomó un tono romántico con las baladas y el mariachi.

Ramón Orlando, Maridalia Hernández, Pavel Núñez, Melina León, Martha Heredia, Mery Eme, Nathalie Hazim y Stefany Constanza desfilaron por el escenario con canciones de corte romántico antes de que la música volviera a los ritmos bailables.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/whatsapp-image-2026-09-24-at-122217-pm-944781d5.jpeg Vista aérea del público que acudió al Estadio Olímpico para celebrar junto a Ramón Orlando sus 50 años de carrera. (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN DEL CONCIERTO)

La madrugada encontró al público bailando

Ya entrada la madrugada, el Estadio Olímpico continuaba con público en las gradas y las distintas áreas habilitadas para la celebración.

El merengue típico llegó de la mano de El Prodigio, seguido por Krispy, Robert Liriano, El Blachy, Oro Sólido, Tito Swing, Sujeto Oro y Omega.

También hubo un homenaje a Tito Rojas antes de que llegara el turno de la bachata.

Frank Reyes fue el único bachatero de la noche y subió al escenario para interpretar un popurrí de sus éxitos, en otro cambio de ritmo dentro de la extensa jornada musical.

Pero el merengue estaba destinado a recuperar el protagonismo en el tramo final.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/henry-garcia-y-ramon-orlando-1-bb73e174.jpg Ramón Orlando y Henry García compartieron escenario durante la celebración de los 50 años de trayectoria del maestro. (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN DEL CONCIERTO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/img6293jpg-1-511ee3ca.jpeg Ramón Orlando, de espaldas al lente, contempla al público que acudió al Estadio Olímpico para celebrar sus 50 años de carrera. (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN DEL CONCIERTO) ‹ >

Ramón Orlando cerró con "El venao"

A las 4:00 de la madrugada, después de más de ocho horas de música, Ramón Orlando regresó para cerrar la celebración.

El maestro, que había compartido el escenario durante la noche con varias generaciones de artistas, tomó nuevamente el micrófono para despedirse con uno de sus mayores éxitos internacionales: "El venao".

El público acompañó la canción mientras Ramón Orlando se adueñaba de los últimos minutos del espectáculo.

Una lluvia de luces cubrió el cielo sobre el Estadio Olímpico mientras sonaba "El venao", poniendo punto final a una noche en la que Ramón Orlando celebró sus cinco décadas en la música rodeado de colegas, amigos y de un público que permaneció hasta el último minuto para acompañarlo.

Los fuegos artificiales que iluminaron el cierre quedaron entre las postales de una noche dedicada a la historia del merengue dominicano.