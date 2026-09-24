Las colaboraciones de Juan Luis Guerra: un recorrido por sus grandes encuentros musicales

Las colaboraciones de Juan Luis Guerra con artistas como Juanes, Sting y Manny Cruz. ( CAPTURAS DE VIDEOS )

La historia musical de Juan Luis Guerra no puede contarse únicamente a través de sus grandes éxitos. También está escrita en las voces que se han cruzado con la suya, en los ritmos que ha incorporado a sus composiciones y en los artistas con quienes ha compartido estudios de grabación, escenarios y proyectos.

A lo largo de su carrera, el cantautor dominicano ha convertido la colaboración musical en una forma de diálogo. Merengue, bachata, son, jazz, góspel, música brasileña y otros sonidos caribeños y latinoamericanos han convivido en una obra que, sin perder su identidad dominicana, ha trascendido las fronteras de la isla.

Uno de los capítulos más destacados de ese recorrido está en sus colaboraciones internacionales. Con Enrique Iglesias grabó "Cuando me enamoro", mientras que junto al grupo mexicano Maná llevó al terreno de la bachata el éxito "Bendita tu luz".

Con el colombiano Juanes compartió "La calle", incluida en A son de guerra, y su relación artística también se extendió a la producción del Juanes MTV Unplugged.

La lista se amplía con Nelly Furtado, con quien interpretó "Como lluvia"; David Bisbal, en "Si no te hubieras ido"; Luis Fonsi, en "Llegaste tú"; y Ricardo Montaner, con quien compartió "Dios así lo quiso".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/geminigeneratedimageens2nens2nens2ne-67eacedd.jpg Juan Luis Guerra con algunas de sus colaboraciones más emblemáticas. (FOTOS DE ARCHIVO)

De Sting a Ivete Sangalo

Entre sus encuentros internacionales también destaca el realizado con el británico Sting, con quien interpretó una versión especial de "Estrellitas y duendes". También ha grabado con los colombianos Fonseca y Carlos Vives.

Brasil ocupa igualmente un lugar especial en la exploración musical de Guerra. Junto a la estrella brasileña Ivete Sangalo grabó "Não Tenho Lágrimas", una colaboración en la que confluyen el portugués y el español y se encuentran los sonidos brasileños con la esencia caribeña del dominicano.

Su acercamiento a la música brasileña también quedó plasmado en una versión en portugués de "Que me des tu cariño", grabada junto a Tânia Mara, y en el álbum Romance Rosa, registrado completamente en portugués.

Guerra también ha experimentado con el inglés. En su repertorio aparecen "July 19th", "Medicine for My Soul", junto a Taboo, integrante de Black Eyed Peas, y "Something Good", con la italiana Chiara Civello. Otras composiciones, como "Woman del Callao", "Guavaberry", "Señorita" y "La llave de mi corazón", incorporan elementos bilingües.

Las voces de casa

Si sus colaboraciones internacionales muestran la dimensión global de su obra, sus encuentros con artistas dominicanos mantienen el vínculo con las raíces que han definido su carrera.

Con Manny Cruz compartió "Nieve en verano", su más reciente colaboración lanzada hace unos días, mientras que junto al legendario bachatero Luis Segura grabó "Las de Juan Luis", estrenada en diciembre de 2022.

También trabajó con el acordeonista Francisco Ulloa en "La Cosquillita", incluida en Fogaraté! (1994). A esta lista se suman colaboraciones y encuentros musicales con Milly Quezada, Romeo Santos, Vicente García, Johnny Ventura, Michel Camilo y Frank Ceara, entre otros exponentes dominicanos.

Con Frank Ceara participó en una de las canciones de El saborcito de tu amor, álbum que el artista comenzó a desarrollar durante la pandemia.

Cuando la colaboración va más allá de cantar

El aporte de Juan Luis Guerra a la música de otros artistas tampoco se limita a los duetos. Su faceta como compositor y productor ha sido igualmente determinante.

Para Luis Miguel escribió canciones como "Hasta que me olvides" y "Te necesito", mientras que con Juanes su participación trascendió la interpretación y llegó al terreno de la producción.

En 2010, además, formó parte de "Somos el mundo", la versión en español de "We Are the World", grabada por decenas de artistas latinos para apoyar a las víctimas del terremoto de Haití. En aquella producción compartió espacio con figuras como Juanes, Ricky Martin, Shakira, Luis Miguel, Gloria Estefan, Carlos Santana y Luis Fonsi, entre muchos otros.

Las colaboraciones de Juan Luis Guerra son, en muchos sentidos, una extensión de su propia identidad artística. Cada encuentro le ha permitido explorar nuevos sonidos sin abandonar las raíces dominicanas que sostienen su obra.

Año Canción / proyecto Artista(s) Tipo de colaboración 1990 No he podido verte Emmanuel Colaboración vocal 1993 Derroche Ana Belén Colaboración vocal 1994 La Cosquillita Francisco Ulloa Acordeón / colaboración musical 2001 El Último Adiós (The Last Goodbye) Varios artistas Proyecto benéfico 2006 Bendita tu luz Maná Colaboración vocal 2006 Abriendo caminos Diego Torres Colaboración vocal 2006 Amor de conuco Michel Camilo y Tomatito Colaboración musical 2007 Bendita tu luz (versión bachata) Maná Colaboración / versión bachata 2007 Não Tenho Lágrimas Ivete Sangalo Dúo / portugués 2009 Como lluvia Nelly Furtado Colaboración vocal 2010 Cuando me enamoro Enrique Iglesias Dúo / bachata-pop 2010 Somos el mundo Varios artistas latinos Proyecto benéfico por Haití 2011 Toma mi vida Milly Quezada Colaboración vocal 2011 Mi son Rosario Flores Colaboración vocal 2011 Dime dónde Gian Marco Colaboración vocal 2012 Creo en ti Miguel Bosé Colaboración vocal 2012 Just in Time Tony Bennett Dúo / jazz 2013 Esto es vida Draco Rosa Colaboración vocal 2013 Bachata Rosa Natalie Cole Colaboración / versión en español 2014 La calle Juanes Dúo / colaboración artística 2014 Llegaste tú Luis Fonsi Colaboración vocal 2015 Suena la pelota Alejandro Sanz Colaboración vocal 2017 Si no te hubieras ido David Bisbal Dúo / versión 2017 Júrame Julio Iglesias Colaboración vocal 2018 Carmín Romeo Santos Colaboración vocal 2018 Loma de Cayenas Vicente García Colaboración vocal 2018 La Bilirrubina Arturo Sandoval Colaboración musical 2018 Quiero tiempo Víctor Manuelle Colaboración vocal 2020 Dance with Me Carol Welsman Dúo / jazz 2022 Las de Juan Luis Luis Segura Dúo / bachata 2024 Si tú me quieres Fonseca Colaboración vocal 2025 Estrellitas y duendes Sting Dúo / versión especial 2026 Nieve en verano Manny Cruz Colaboración / merengue De la bachata al samba, del merengue a las fusiones con el pop y el jazz, su trayectoria demuestra que la música dominicana puede dialogar con distintas culturas y generaciones. Por eso, más que una colección de duetos, sus colaboraciones forman parte de una historia mayor: la de un artista que hizo de sus raíces un punto de partida y convirtió la música en un puente hacia el mundo.